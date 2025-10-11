Bắt quả tang 9 đối tượng nam nữ làm điều mờ ám giữa đêm khuya

Lúc 1h sáng ngày 6/10, nhận được tin báo của người dân về việc có nhóm đối tượng tụ tập nghi sử dụng ma túy tại nhà LK10-32, đường số 9, Khu dân cư Công nghệ cao, Công an phường Cái Răng đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành kiểm tra hành chính địa điểm trên. Tại hiện trường, Công an phường bắt quả 9 đối tượng thuê 2 phòng trong căn nhà nói trên để tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép ma túy.

Các đối tượng bị bắt quả tang (ảnh do Công an TP Cần Thơ cung cấp).

Cụ thể, tại tầng trệt có 6 đối tượng (3 nam, 3 nữ), gồm: Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1994; ngụ xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ); Cao Thị Hải Yến (SN 1997; ngụ Vĩnh Quang, tỉnh An Giang); Lý Phú Vinh (SN 2000, ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau); Lê Phạm Anh Khoa (SN 1997, ngụ phường An Bình, TP Cần Thơ); Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 2007, ngụ xã Đông Thuận, TP Cần Thơ); Huỳnh Thị Ánh Minh (SN 1997, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ).

Cơ quan chức năng kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy (ảnh do Công an TP Cần Thơ cung cấp)

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ tang vật, gồm: 1 đĩa sứ chứa ma túy; 1 thẻ căn cước công dân dính ma túy; 1 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng cuộn tròn dính ma túy; 1 đoạn ống nhựa màu xanh, 1 túi nilon màu đen dính ma túy; 1 loa thùng; 1 đèn; 10 điện thoại di động; 1 máy tính bảng; 5 túi xách màu đen; 2 ví da; 1 túi mỹ phẩm trong suốt; 1 vali màu đen, 400.000 đồng tiền mặt...

Tang vật vụ việc (ảnh do Công an TP Cần Thơ cung cấp).

Tại phòng trên lầu 3 có 3 đối tượng (2 nam, 1 nữ) gồm: Phan Hồng Nhật Nguyên (SN 1988, ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ); Lý Thị Quỳnh Như (SN 2005, không có địa chỉ thường trú); Phan Trần Hữu Hoàng (SN 1991, ngụ phường An Bình, TP Cần Thơ). Tang vật thu giữ, gồm: 1 bình hút ma tuý đá đã bị đập vỡ; 3 gói ma tuý đá; 3 điện thoại di động.

Cơ quan Công an đã lập biên bản, thu giữ và niêm phong tang vật; đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc, test nhanh ma túy; đồng thời bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ điều tra mở rộng theo thẩm quyền...