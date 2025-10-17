Bà lão 75 tuổi đến VP Bank yêu cầu rút toàn bộ tiền tiết kiệm: Chiêu lừa đảo qua Zalo khiến nhiều người "vào tròng"

Trước đó, bà L.T.L (1950) trú tại thôn 08, xã Hoàn Lão nhận được cuộc gọi video qua zalo của đối tượng tự xưng cán bộ Cục Cảnh sát ĐTTP về ma tuý đang điều tra vụ việc có liên quan đến buôn bán chất ma tuý và có liên quan đến bà T, sau đó đối tượng yêu cầu bà L chuyển hết tiền mà bà L đang có qua số tài khoản mà đối tượng yêu cầu.

Sau đó, bà L đã nghe theo lời đối tượng đi ra Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Phòng giao dịch Bố Trạch rút toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm và tiền mặt có ở trong nhà (tổng số tiền là 82.000.000 đồng) để chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Công an xã Hoàn Lão phối hợp với Ngân hàng ngăn chặn kịp thời vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng

Nhận được thông tin, Tổ CSPCTP Công an xã Hoàn Lão đã phối hợp với Phòng giao dịch Bố Trạch, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) tiến hành giải thích cho bà L đây là thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng, ngăn chặn kịp thời việc bà L thực hiện việc chuyển tiền. Sau khi được cán bộ Công an xã giải thích, tuyên truyền, bà L đã hiểu rõ được thủ đoạn của các đối tượng và gửi lời cảm ơn tới Cán bộ Công an xã, cán bộ nhân viên Phòng giao dịch Bố Trạch của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) đã hỗ trợ giúp đỡ bà L. tránh bị các đối tượng lừa đảo.

Qua đây, Công an xã Hoàn Lão khuyến cáo tới bà con nhân dân về các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng. Cơ quan nhà nước tuyệt đối không làm việc qua điện thoại và không yêu cầu cung cấp bất cứ một thông tin cá nhân gì. Khi nhận được các cuộc gọi lạ, nếu không biết có thể đến cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ giúp đỡ.