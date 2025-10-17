Bệnh viện Thanh Nhàn kêu gọi giúp đỡ nữ bệnh nhân là mẹ đơn thân 2 con, có hoàn cảnh éo le

Ngày 14/10, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, đơn vị tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Lê Thị D. (sinh năm 1985, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội) trong tình trạng bệnh nặng, bệnh nhân không có khả năng chi trả nhiều khoản ngoài bảo hiểm.

Bệnh nhân D. đang được điều trị tại bệnh viện

Theo người nhà bệnh nhân, ngày 6/10, chị D. bất ngờ lên cơn co thắt và rất đau đớn, gia đình đưa bệnh nhân đi cấp cứu ở tuyến địa phương sau đó được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn.

Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân viêm tụy cấp và triglyceride trong máu cao, nguy hiểm đến tính mạng.

Sau nhiều ngày cấp cứu và điều trị, bệnh nhân Lê Thị D, đã qua cơn nguy kịch và được chuyển lên khoa Tiêu Hoá.

Chị Lê thị D. là mẹ đơn thân nuôi 2 người con hiện vẫn đang còn đi học. Nhiều năm gia đình chị D. thuộc hộ nghèo, gần đây đã được chuyển xuống hộ cận nghèo.

Bị lên cơn bạo bệnh bất ngờ, ngoài những loại thuốc được cấp theo bảo hiểm, bệnh nhân cần hỗ trợ nhiều loại thuốc ngoài bảo hiểm nên rất tốn kém, trong khi đó các con của chị D. chưa thể lao động kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh.

Để có tiền tiếp tục duy trì sự sống và cứu chữa cho bệnh nhân, gia đình chị đã xin ý kiến chính quyền địa phương xác nhận hoàn cảnh.

Bệnh viện Thanh Nhàn kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cho người bệnh Lê Thị D .

Mọi sự ủng hộ xin vui lòng liên hệ trực tiếp tại bệnh viện.

Địa chỉ: 42 Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Hoặc chuyển vào tài khoản Bệnh viện Thanh Nhàn 1011276288 ngân hàng SHB - chi nhánh Tây Hà Nội - PGD Xuân Thủy.

Cú pháp: ỦNG HỘ BN LÊ THỊ DUNG mã số 25085516 KHOA TIÊU HOÁ.