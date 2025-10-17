Bé trai 8 tuổi bị tát sưng mặt vì ném bóng trúng bạn trong khu vui chơi

Người đàn ông có hành vi tát bé trai.

Tối 16/10, một vụ việc gây bức xúc dư luận đã xảy ra tại khu vui chơi trẻ em Zin Zin (hẻm 268/21/55 Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội) ngay đối diện trụ sở Công an phường Ngọc Thụy cũ.

Chị Lã Thị Thái Hà (SN 1986, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) cho biết, khoảng 20h54 cùng ngày, trong lúc các bé đang chơi đuổi bắt và ném bóng nhựa, con trai chị (8 tuổi) vô tình ném trúng một bé khác. Bất ngờ, bố của bé kia đã tiến tới, tát mạnh vào mặt con trai chị, khiến cháu bé bị sưng má và ù tai.

"Hành động đó khiến tôi thực sự sốc. Các con chỉ đang chơi đùa, vậy mà người lớn lại chọn cách giải quyết bằng bạo lực", chị Hà chia sẻ.

Gia đình chị Hà cho biết đã có clip ghi lại toàn bộ sự việc và mong muốn được liên hệ trực tiếp với phụ huynh liên quan để giải quyết trên tinh thần tôn trọng, thiện chí và vì các con.

"Tôi tin rằng bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng mong con được dạy dỗ bằng yêu thương, không phải bằng nắm đấm", chị Hà bày tỏ.

Sau sự việc, gia đình đã đưa bé đi khám. Bác sĩ kết luận cháu bị sưng má, còn việc tai có tổn thương hay không, gia đình sẽ đưa bé đi kiểm tra thêm vào chiều 17/10. Tuy nhiên, đến nay người đàn ông đánh cháu vẫn chưa liên hệ xin lỗi hay làm việc với gia đình.

Trưa 17/10, chị Hà đã đến Công an phường Bồ Đề trình báo sự việc, cung cấp clip và các thông tin liên quan.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Bồ Đề xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Hà và đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.