Người phụ nữ tố bị chồng cũ đánh đập, phải nhập viện: Bất ngờ nguyên nhân

Được chia sẻ cách đây ít ngày, đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục tát, rồi đánh một phụ nữ khiến dư luận không khỏi bức xúc. Người phụ nữ bị đánh trong clip là chị C.T.T (SN 1990, trú xã Kbang, tỉnh Gia Lai), còn người đàn ông là anh N.Đ.K (SN 1988, chồng cũ chị C.T.T).

Chị T. kết hôn với anh K. từ năm 2011 và cả hai có một con trai chung 14 tuổi. Sau nhiều năm bị bạo hành kéo dài, chị T. đã quyết định ly hôn vào năm 2024. Nhưng cả hai vẫn sống chung nhà do chưa phân chia được tài sản.

“Mặc dù đã ly hôn gần 2 năm nay nhưng do còn dính dáng đến tài sản chung nên anh K. vẫn ở trong nhà. Anh ta thường xuyên có thái độ chiếm hữu, quản lý, giám sát, chị T. đi đâu, chơi với ai cũng phải xin phép”, người nhà chị T. trả lời phỏng vấn trên báo Tiền Phong.

Sự việc trong clip dưới đây nguyên nhân được cho là cũng xuất phát từ việc chị T. đi sinh nhật ở nhà chị gái vào tối 10/10 mà không xin phép. Khi bị chồng cũ đánh, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận. Do quá đau đớn và hoảng loạn trước sự tấn công của K., chị T. đã nhờ người chở đến bệnh viện để điều trị.

Tới ngày hôm nay (15/10), chị T. hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định với các thương tích do bị đánh. Người phụ nữ này đã nhờ người thân làm đơn tố giác đến cơ quan công an về việc bị ông gây thương tích.

Thông tin trên Người Lao Động, sau 3 ngày điều trị tại Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Bình Định, chị T. cho biết hiện vẫn rất đau đầu, chóng mặt, tay chân tê nhức, cơ thể suy nhược do bị đánh vào chỗ hiểm. Phía Bệnh viện Đa khoa Bình Định cũng xác nhận bà C.T.T. bị rối loạn tiền đình/rối loạn giấc ngủ.

Được biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Kbang, Gia Lai đã vào cuộc xác minh thông tin chị C.T.T bị chồng cũ đánh đập, phải nhập viện điều trị. Vụ việc cũng đã được Công an xã Kbang báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai.