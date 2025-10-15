Nam sinh lớp 9 ở Đồng Nai rời nhà đón xe buýt đi học rồi mất tích bí ẩn

Mới đây mạng xã hội xôn xao thông tin một nam sinh học lớp 9 mất tích bí ẩn sau khi đi đón buýt để đi học. Thông tin khiến nhiều người ngỡ ngàng, hoang mang và tò mò nguyên nhân. Được biết, nam sinh mất tích là Mai Nhữ Tuấn Đắc (học lớp 9, Trường THCS – THPT Hoa Sen, TP.HCM).

Chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM ngày 15/10, bà Mai Thị Như Duyên (41 tuổi, ở Đồng Nai) cho hay, vào khoảng 17 giờ 12 phút ngày 12/10, cháu Đắc đón xe buýt tại bến ngã tư Vũng Tàu để lên TP.HCM đi học như thường lệ.

Tuy nhiên từ sau thời điểm đó, gia đình không thể liên lạc được với Đắc. Điện thoại của nam sinh lớp 9 tắt máy từ ngày 13/10, các tài khoản mạng xã hội như Facebook và Zalo của Đắc cũng không còn hoạt động kể từ chiều cùng ngày.

Hình ảnh Đắc đón xe buýt lên TP.HCM học. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)

Bà Duyên kể thêm, Đắc là đứa trẻ ngoan, sống cùng dì và bà ngoại từ nhỏ và rất nghe lời. Thời điểm rời đi, Đắc mặc áo thun trắng kẻ sọc đen, quần tây màu đen, dép quai vàng sọc ca rô, đeo ba lô đỏ có in tên trường.

Từ khi phát hiện không liên lạc được với Đắc, gia đình đã liên hệ nhà trường, bạn bè của cháu nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Gia đình cũng đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Liên quan đến sự việc, đại diện Trường THCS - THPT Hoa Sen cho hay, trường đã chủ động phối hợp với các bên liên quan để tìm kiếm em Đắc sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình về việc nam sinh này mất liên lạc. Hiện, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai qua nhiều kênh.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự lo lắng và mong nam sinh sớm bình an trở về với gia đình.