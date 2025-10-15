Vụ nghi bố ôm 2 con gái nhảy sông: Hé lộ tin nhắn cuối của người bố với cô giáo của con

Sự việc anh Võ Văn D. (32 tuổi, ở thôn 6, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) nghi ôm 2 con gái nhảy sông tự tử đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, đau xót. Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết, đến khoảng 16 giờ 30 phút chiều 15/10, thi thể anh D. đã được tìm thấy trên sông Lam.

Trước đó ít giờ, thi thể của 2 con gái anh D. là cháu Võ Hạ B. (5 tuổi) và Võ Gia T. (4 tuổi) cũng đã được tìm thấy. Cụ thể, nguồn tin trên báo VnExpress cho hay, lúc 13 giờ 55 phút, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể bé gái đầu tiên ở hạ nguồn sông Lam, gần cầu Cửa Hội, cách vị trí phát hiện dấu vết ban đầu ở cầu Bến Thủy I khoảng 18km.

Khoảng 30 phút sau, thi thể cháu bé thứ hai được tìm thấy ở đoạn hạ nguồn sông Lam gần biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Sau gần 2 ngày xảy ra sự việc, thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy. (Ảnh: Tiền Phong)

Thi thể 2 cháu bé sau đó được bàn giao cho gia đình. Trong chiều nay, gia đình chị Y. - mẹ 2 cháu bé sẽ đưa thi thể 2 con về quê an táng. Thông tin về vụ việc khiến dư luận vô cùng đau lòng. Trên mạng xã hội, mọi người gửi lời chia buồn đến gia quyến, mong gia đình, đặc biệt là chị Y. sớm vượt qua mất mát quá lớn này.

Cũng theo nguồn tin trên Tuổi Trẻ Online, cô Nguyễn Thị Hồng - Hiệu trưởng Trường mầm non Nam Giang, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An bày tỏ, nhà trường rất đau buồn trước sự việc 2 học sinh đột ngột qua đời. Cháu B. và cháu T. rất ngoan ngoãn và lễ phép.

Cô Hiệu trưởng chia sẻ, bình thường, cháu B. và T. được ông bà nội đón về sau 16 giờ 30. Tuy nhiên, khoảng 15h chiều thứ 7 (ngày 11/10) và thứ 2 (13/10), anh D. đến xin phép cô giáo chủ nhiệm đón hai con gái "về đi chơi với bố".

Do có bố đến tận trường đón các con nên các cô giáo cũng nghĩ không có chuyện gì. Nhưng chỉ ít giờ sau khi đón con vào buổi chiều 13/10, anh D. nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm của các con với nội dung gia đình cảm ơn cô đã nuôi dạy các cháu. Theo lời cô Hồng, sau đó chị Y. gọi lại cho cô giáo chủ nhiệm báo có chuyện chẳng lành. Các cô giáo hy vọng anh D. chỉ dọa vợ, đưa con đi đâu đó, không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng đến vậy.

Dư luận vô cùng bàng hoàng và đau lòng trước bi kịch của gia đình anh D., chị Y.

Trước đó, người dân ở hiện trường đã trình báo cơ quan công an sau khi phát hiện 3 bố con anh D. đứng trên cầu rồi biến mất đột ngột. Tại hiện trường có bỏ lại một chiếc xe máy và 2 cặp sách của trẻ em.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt và tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Sau gần 2 ngày xảy ra sự việc, thi thể của 3 bố con đã được tìm thấy.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, trước khi xảy ra sự việc, anh D. và chị Y. xảy ra mâu thuẫn không thể dung hòa và đã sống ly thân. Hơn 2 tháng trước, chị Y. đưa 2 con về quê ngoại ở Hưng Yên nhưng không lâu sau, anh D. đã đón các con về Nghệ An. Đến ngày 13/10 thì bi kịch đau lòng xảy ra.