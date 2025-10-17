Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, vùng núi có nơi dưới 16 độ C: Hà Nội lạnh đến mức nào?

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chièu 17/10, ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Dự kiến bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường trong những ngày tới, ảnh hưởng rõ rệt đến thời tiết các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Khoảng gần sáng 19/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ.

Từ ngày 20 đến 22/10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số khu vực Tây Bắc Bộ - Trung Trung Bộ.

Ảnh minh hoạ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối và đêm 19/10, Bắc Bộ trời chuyển mát; từ ngày 20/10 trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ là 19-21 độ C, trung du Bắc Bộ là 17-19 độ C, vùng núi cao dưới 16 độ C.

Tại khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 19/10, trời chuyển mát, sang đến 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C.

Trên biển từ ngày 19/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, riêng vùng biển phía Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7,

Từ chiều tối và đêm 19/10, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5m.

Bên cạnh đó, các chuyên gia khí tượng cảnh báo từ chiều tối và đêm 19/10, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông; riêng phía Nam Trung Bộ cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể gây thiệt hại nhà cửa, cây cối, công trình giao thông và hạ tầng nông nghiệp.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi dốc.

Trên biển, gió mạnh - sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền, hoạt động khai thác hải sản và vận tải biển.

Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền.