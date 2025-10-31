Vingroup thu về gần 170.000 tỷ đồng trong 9 tháng, trở thành DN tư nhân đầu tiên có tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng

Ngày 30 tháng 10 năm 2025, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2025 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Tổng doanh thu thuần hợp nhất trong chín tháng đầu năm 2025 đạt 169.611 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm ngoái ghi nhận sự thay đổi tích cực trên các trụ cột kinh doanh chính.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chín tháng đầu năm 2025 đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2025.

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2025, tổng tài sản Vingroup đạt 1.087.870 tỷ đồng, tăng 30% so với 31 tháng 12 năm 2024. Con số này đưa Vingroup trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên và các doanh nghiệp nói chung (không bao gồm các ngân hàng) thứ 2 đạt mốc tài sản này, sau Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia PVN.

Với trụ cột Công nghệ – Công nghiệp , VinFast tiếp tục ghi nhận tăng trưởng ấn tượng trong chín tháng đầu năm 2025 với 110.362 ô tô điện được bàn giao trên toàn cầu, tăng 149% so với cùng kỳ năm 2024. Tại thị trường nội địa, VinFast cán mốc doanh số ba quý đầu năm ở 103.884 xe, cao nhất từ trước đến nay đối với một thương hiệu ô tô tại Việt Nam. Các mẫu VF 3, VF 5, VF 6 và Herio Green đều nằm trong nhóm xe bán chạy nhất, thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ của người tiêu dùng trong nước.

Ở mảng xe máy điện, VinFast tiếp tục tiên phong dẫn dắt quá trình chuyển đổi xanh tại ViệtNam, khi ghi nhận tổng số xe bàn giao trong chín tháng lên 234.536 xe, tăng gần 6 lần so với năm 2024. Trong tháng 09 năm 2025, VinFast giới thiệu ba mẫu xe máy điện thế hệ mới có thiết kế hỗ trợ hai pin, với một pin có thể tháo rời, giúp tăng quãng đường di chuyển và nâng cao sự linh hoạt. Song song, VinFast và V-Green tiếp tục mở rộng hệ sinh thái xanh với mô hình tủ đổi pin, được triển khai trên toàn quốc với sự tham gia của các chuỗi bán lẻ lớn như FPT Shop, Thế Giới Di Động,… nhằm nâng cao trải nghiệm di chuyển của người dùng.

Trong tháng 10 năm 2025, Vingroup chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim với việc thành lập VinMetal, mở rộng trụ cột Công nghệ – Công nghiệp hiện tại.

Ở khối Thương mại Dịch vụ , trong chín tháng đầu năm 2025, Vinhomes ghi nhận kết quả bán hàng khả quan tại các đại đô thị với tổng doanh số đạt 162.582 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số chưa ghi nhận đến cuối tháng 9 đạt 223.937 tỷ đồng, tăng 93% so với thời điểm cuối quý III năm 2024, mức cao kỷ lục, tạo nền tảng vững chắc cho kết quả kinh doanh của Vinhomes trong thời gian tới.

Vingroup ra mắt thương hiệu Vin New Horizon, bước tiến mới với mô hình đô thị và dịch vụ cho người cao tuổi, sẽ được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP HCM) là khu đô thị đầu tiên có sự hiện diện của Vin New Horizon, tạo nên cộng đồng hưu trí đặc biệt cao cấp giữa lòng “Thành phố ESG++ hàng đầu Thế giới”.

Trong lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng , với đà phục hồi mạnh mẽ của ngành, Vinpearl ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Tổng doanh thu vận hành chín tháng đầu năm của Vinpearl đạt 12.700 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn trên toàn hệ thống (bao gồm cả các cơ sở do Vinpearl trực tiếp sở hữu và các cơ sở do Vinpearl quản lý) đạt khoảng 8.100 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước; và doanh thu từ VinWonders (bao gồm các cơ sở được VinWonders quản lý) đạt mức 3.800 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đầu tháng 10 năm 2025, Vinpearl Golf Léman – tuyệt tác sân golf 36 hố quy mô hơn 200 ha, thiết kế độc bản cùng hệ tiện ích chuẩn 5 sao được ra mắt tại Củ Chi, vinh dự được xếp vào nhóm những sân dài và chiến lược bậc nhất châu Á.

Với trụ cột Năng lượng xanh , trong quý III năm nay, Vingroup đã khởi công hai dự án trọng điểm là Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Nhà máy điện LNG Hải Phòng – dự án điện khí hóa lỏng lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, Vingroup và VinEnergo tiếp tục mở rộng hợp tác thông qua các thỏa thuận chiến lược với UBND tỉnh Gia Lai, PT. Sulsel Andalan Energi (Indonesia), và FIMO về phát triển năng lượng tái tạo, khẳng định vai trò tiên phong của Vingroup trong đầu tư hạ tầng công nghiệp và năng lượng sạch quy mô lớn.

Ở lĩnh vực Giáo dục , Vinschool khai trương thêm hai cơ sở cho năm học 2025–2026 tại đại đô thị Vinhomes Grand Park và Vinhomes Ocean Park. Trong khi đó, VinUniversity đạt “cú đúp giải thưởng” tại ESG Business Awards 2025, trở thành trường đại học duy nhất của châu Á được vinh danh nhờ dự án tác động tích cực tới hơn 1,2 triệu cư dân.



