Bắt tạm giam và khám xét chỗ ở của Lê Thị Thúy

Chiều 30/10, Viện KSND khu vực 11 tỉnh Gia Lai thông tin trên báo Công Lý rằng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Lê Thị Thúy (SN 1980, trú thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định tối 06/9/2025, khoảng 19h14, Thúy sử dụng tài khoản Facebook “Bác Thủy” để phát trực tiếp trong hơn 35 phút. Trong buổi livestream, đối tượng đưa ra các thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng, có nội dung vu khống và xúc phạm danh dự hai cán bộ Công an xã Ia Le.

Lực lượng Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Thúy. Ảnh: Dân Việt

Video được thiết lập chế độ công khai, thu hút nhiều lượt xem và bình luận trái chiều, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của lực lượng công an địa phương.

Không chỉ hoạt động trên mạng xã hội, cơ quan chức năng còn làm rõ Thúy nhiều lần đến trụ sở cơ quan nhà nước trong giờ hành chính, có hành vi chửi bới, xúc phạm lãnh đạo và cán bộ địa phương, báo Dân Việt đưa tin.

Theo đánh giá ban đầu, hành vi của Thúy diễn ra có chủ đích, lặp lại nhiều lần, gây mất an ninh trật tự, tạo dư luận xấu tại địa phương. Vì vậy, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở để phục vụ công tác điều tra, đồng thời làm rõ các đối tượng liên quan nếu có.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, hành vi của Thúy không chỉ vi phạm pháp luật, đi ngược chuẩn mực đạo đức xã hội, mà còn làm tổn hại uy tín cán bộ công an và ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào các cơ quan Nhà nước. Việc xử lý nghiêm vụ việc là cần thiết nhằm đảm bảo kỷ cương, đồng thời răn đe các hành vi lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, vu khống, ảnh hưởng đến trật tự xã hội.