Thông báo khẩn tới 6 tỉnh, thành phố

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 30/10 đến 6 giờ ngày 31/10), khu vực các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Kỳ Phong 440,4mm (Hà Tĩnh); Hồ Bẹ 243,2mm (Quảng Trị); Hồ Hòa Mỹ 115,2mmm TP. Huế); Khâm Đức 107,6mm (TP. Đà Nẵng); Hoài Đức 127,4mm (Gia Lai)...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Hà Tĩnh, Quảng Trị từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; TP. Huế , TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi từ 10-20mm, có nơi trên 40mm; Gia Lai từ 30-60mm, có nơi trên 60mm.
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường như:
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; Hà Tĩnh, TP. Huế, TP Đà Nẵng: Cấp 2.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
Tính đến 18h30 tối qua (30/10), mưa lũ đã làm 22 người chết, mất tích, 24 người bị thương. Đà Nẵng chịu thiệt hại nặng nhất với 7 người chết, 4 người mất tích và 21 người bị thương. Huế có 2 người thiệt mạng, 6 người mất tích và một người bị thương. Quảng Trị có 2 người mất tích, Lâm Đồng có một người chết.
Mưa lũ cũng làm 52 nhà bị sập, cuốn trôi (Đà Nẵng 50, Quảng Ngãi 2), 145 nhà bị hư hỏng (Đà Nẵng 94, Quảng Ngãi 40, Lâm Đồng 11) và 123.677 nhà bị ngập (Hà Tĩnh 168, Quảng Trị 1.236, Huế 44.507, Đà Nẵng 76.427 và Lâm Đồng 1.339), thông tin này được đăng tải trên tờ Tiền phong.