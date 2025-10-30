Mưa lũ lịch sử ở miền Trung làm 22 người chết, mất tích

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ ngày 30-10, tại các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng, mưa lũ đã gây thiệt hại, ngập lụt. Cụ thể, mưa lũ khiến 22 người chết, mất tích, trong đó 10 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 7, Lâm Đồng 1); 12 người mất tích (Quảng Trị 2, Huế 6, Đà Nẵng 4); 24 người bị thương (Đà Nẵng 21, Huế 1, Quảng Ngãi 2).



Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ngồi đò vượt lũ vào xã Ninh Châu (Quảng Trị) chiều 30-10

52 nhà bị sập, cuốn trôi (Đà Nẵng 50, Quảng Ngãi 02); 145 nhà bị hư hỏng (Đà Nẵng 94, Quảng Ngãi 40, Lâm Đồng 11); 123.677 nhà bị ngập (Hà Tĩnh 168, Quảng Trị 1.236, Huế 44.507, Đà Nẵng 76.427, Lâm Đồng 1.339).

Có khoảng 75 xã, phường bị ngập (giảm 15 xã tại Quảng Ngãi đã hết ngập từ trưa 30-10); 4.871 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; 790 ha cây ăn quả bị thiệt hại; 17.741 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 438.325 khách hàng mất điện.

Về giao thông: 16 tuyến quốc lộ (9B, 9, 14B, 14E, 15D, 24, 24B, 24C, 28B, 40B, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường Trường Sơn Đông) bị ách tắc do ngập, sạt lở.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn dự báo của cơ quan khí tượng cho biết từ chiều 30-10 đến 1-11, từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị mưa 200-400 mm; cục bộ trên 700 mm; từ đêm 31-10 đến 1-11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế có mưa 70-150 mm, cục bộ trên 250 mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến 4-11.

Hiện nay, lũ trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) ở mức cao và đang xuống; lũ trên sông Hương (Huế), sông Vu Gia (Đà Nẵng) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.

Mực nước lúc 17 giờ ngày 30-10 năm 2025 tại các trạm như sau: Trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu là 4,86 m, trên báo động 3 là 0,86 m, thấp hơn lũ lịch sử năm 1964 là 0,62 m, hiện đang xuống; tại trạm Hội An là 2,81 m, trên báo động 3 là 0,81 m, thấp hơn lũ lịch sử năm 1964 là 0,59 m. Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8,93 m, dưới báo động 3 là 0,07 m; Trên sông Hương tại Kim Long là 2,99 m, dưới báo động 3 là 0,51 m…

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3 là 0,2 m; lũ trên sông Bồ, sông Hương tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3 khoảng 0,65 m; sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2 là 0,2 m.