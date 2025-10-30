Tìm bị hại của Nguyễn Xuân An và chồng

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang tiếp nhận và điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại phường Phước Hậu.

Ảnh minh họa.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan Công an xác định từ khoảng tháng 3/2025 đến ngày 5/8, Trương Minh Thọ (sinh năm 1993) cùng vợ là Nguyễn Xuân An (sinh năm 1997) đã dùng sim số 0345852953 tạo các trang Facebook có tên "Hiếu Decal", "Tham Vinh", "Le Kieu Anh", "Vinh Sport" và "Miều Lê".

Tại các tài khoản Facebook này, Thọ và An đã dùng thủ đoạn gian dối, như tải hình ảnh các máy in, máy ép, máy cắt decal trên các website khác rồi đăng bán lại trên các tài khoản Facebook của các đối tượng, mục đích là để lừa đảo khách hàng.

Với thủ đoạn gian dối này, cả 2 đối tượng trên đã dẫn dụ, lừa đảo chiếm đoạt số tiền mua "sản phẩm ảo" của nhiều bị hại tại nhiều địa phương.

Nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh thông báo đến các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, sớm liên hệ với công an để cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan phục vụ công tác điều tra, làm rõ giải quyết vụ án theo quy định.