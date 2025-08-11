Gần 300 bị hại dự phiên tòa trong vụ lừa đảo tại Công ty tài chính Vietnam Capital

Công ty chính "núp bóng" cầm đồ, huy động góp vốn

Ngày 11/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử vụ án “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tài chính Vietnam Capital, do Lê Trọng Linh (36 tuổi, quê Thanh Hóa) và Trương Quốc Thái (39 tuổi, quê Bến Tre) cầm đầu. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra đến hết ngày 12/8.

Theo cáo trạng, năm 2014, Linh nhờ người khác đứng tên nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Đầu tư PMW. Đến năm 2016, Linh nảy sinh ý định huy động tiền gửi tiết kiệm, nên đổi tên thành Công ty Cổ phần Tài chính Vietnam Capital.

Hai bị cáo Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái tại phiên tòa.

Tuy nhiên, do pháp luật chỉ cho phép tổ chức tín dụng được ngân hàng nhà nước cấp phép mới được nhận tiền gửi tiết kiệm, Linh đăng ký ngành nghề dưới vỏ bọc dịch vụ cầm đồ.

Sau đó, Linh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Thái làm giám đốc. Dù đăng ký tăng vốn điều lệ, nhưng từ khi thành lập đến khi bị điều tra, Linh, Thái và các cổ đông khác không góp vốn, không có tài sản; mọi tài sản công ty đều từ tiền huy động của khách hàng.

Từ tháng 3/2016, Linh tuyển nhân viên, mở văn phòng giao dịch, trực tiếp tổ chức và chỉ đạo việc tư vấn nhận tiền gửi.

Các gói tiết kiệm do Linh tự thiết kế, kỳ hạn 6–24 tháng, lãi suất 5,4%–18%/năm. Linh còn trực tiếp thiết kế, quản lý và ký cấp giấy chứng nhận tiết kiệm.

Hàng trăm người dính bẫy

Qua thu giữ tài liệu, dữ liệu của Công ty Cổ phần Tài chính VietNam Capital, xác định tại thời điểm Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thụ lý vụ án có 308 khách hàng gửi tiền tiết kiệm cho công ty.

Quá trình điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp lấy lời khai, ủy thác điều tra lấy lời khai, ra thông báo tìm người bị hại trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả đã xác minh, làm việc được với 288 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 139,8 tỷ đồng.

Hàng trăm bị hại trong đó có nhiều người lớn tuổi bị lừa đảo.

Trong đó có 10 trường hợp vắng mặt tại nơi cư trú; 6 trường hợp đã được tất toán, nhận lại tiền; 2 trường hợp không hợp tác, không có yêu cầu; 2 trường hợp không có thông tin cư trú.

Qua sao kê dữ liệu tài khoản ngân hàng xác định Thái sử dụng tài khoản Ngân hàng Quốc tế số 522525252 để nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng.

Sau khi cân đối cho các hoạt động công ty, số tiền còn lại Thái đã chuyển khoản vào các tài khoản số 004042789668 , 0945500001 của Linh mở tại ngân hàng Sacombank.

Từ năm 2020 đến năm 2023, Thái nhận tiền huy động của khách hàng là 39,1 tỷ đồng, chi lãi cho khách hàng là 11,8 tỷ đồng. Số tiền còn lại Thái rút tiền mặt đưa cho Linh.

Đối với các khoản tiền nhận từ Thái, Linh sử dụng gửi tiết kiệm tại ngân hàng, chi trả lãi, gốc cho khách hàng đến hạn tất toán, trả tiền lương, thưởng, thuê mặt bằng, còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân.