Cả ngôi làng ở Phú Thọ tham gia sản xuất hàng giả: "Hô biến" hàng nghìn tấn thịt trâu Ấn Độ thành trâu gác bếp Hà Giang

Sáng 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về một số chuyên án lớn mà lực lượng triệt phá mới đây. Trong số này, có các vụ việc liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Đáng chú ý là vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, xảy ra tại Công ty TNHH MTV MQ FOOD (địa chỉ tại xã Vĩnh Hưng, Phú Thọ). Cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hường (32 tuổi, giám đốc công ty) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, kiểm tra cơ sở sản xuất nói trên, cơ quan công an đã phát hiện 3 kho đông lạnh chứa 30 tấn thịt trâu, thịt heo tươi và 1 tấn lạp xưởng tươi cùng một kho bảo quản thành phẩm chứa 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt heo sấy khô đã đóng gói thành phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các loại thực phẩm trên.

Tiếp tục mở rộng kiểm tra tại cơ sở sản xuất thực phẩm của Vũ Thị Hiền - chị ruột của Vũ Thị Hường (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ), cơ quan công an phát hiện thêm 300kg thịt sấy đang được đóng gói, cùng hai máy hút chân không và nhiều bao bì mang thương hiệu Công ty TNHH MTV Cương Hường.

Bước đầu cơ quan xác định toàn bộ nguyên liệu là thịt trâu, heo đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, phần lớn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Quá trình kiểm tra, một số lô hàng trong kho đông lạnh đã bốc mùi hôi thối.

Đáng chú ý, để tạo lòng tin với người tiêu dùng, Hường đã lập chi nhánh "ảo" có tên Công ty TNHH MTV Cương Hường (sau đổi tên thành Công ty TNHH MTV MQ Food) có địa chỉ ở thành phố Hà Giang cũ và in lên bao bì sản phẩm kèm theo dòng chữ "đặc sản vùng cao" dù công ty không có bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào tại địa phương này.

Ngoài ra, Hường còn mua chứng nhận HACCP (là hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm giới hạn của thực phẩm, được công nhận là một hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trên toàn thế giới) in lên bao bì sản phẩm, tự thiết kế mã QR dán trên bao bì, dù chưa đăng ký với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Công an kiểm tra xưởng sản xuất của Công ty TNHH MTV MQ FOOD. Ảnh: CA Phú Thọ

Được biết, từ năm 2020 đến nay Hường đã sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, thu về doanh thu ước tính hơn 100 tỉ đồng.

Chia sẻ thêm trên báo Dân trí, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn cho biết khi triệt phá vụ án này, lực lượng chức năng phát hiện một ngôi làng cùng tham gia sản xuất thịt trâu gác bếp nhái. Số lượng đầu vào lên tới vài nghìn tấn, đa số là thịt trâu Ấn Độ, nhưng được “hô biến” thành thịt trâu Hà Giang. Sau khi bị công an triệt phá, toàn bộ các cơ sở sản xuất tại ngôi làng đó đã dừng hoạt động.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định việc điều tra, xử lý nghiêm các vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm đã nhận được sự ủng hộ lớn rất lớn của người dân trên địa bàn Phú Thọ nói riêng và người tiêu dùng cả nước nói chung.

Các vụ án được triệt phá đã cảnh tỉnh, răn đe đối với cơ sở, đối tượng đã và đang có dấu hiệu, ý định hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm về ý thức chấp hành, tuân thủ quy định pháp luật.

6 tháng đầu năm nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cảnh sát kinh tế đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ và khởi tố 142 vụ/300 đối tượng.