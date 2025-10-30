Hàng triệu người sắp được nhận thêm 5 triệu đồng/tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 179/2025/NĐ-CP quy định mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng và an ninh mạng, với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng, được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo Nghị định này, các đối tượng được hưởng hỗ trợ gồm cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, chuyển đổi số; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật và công nhân công an; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng; người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Khoản hỗ trợ này được duy trì cho đến khi có chính sách tiền lương mới.

Nghị định cũng quy định rõ những khoảng thời gian không được tính hưởng hỗ trợ, như nghỉ việc không lương từ một tháng trở lên; nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; bị tạm giữ, tạm giam, đình chỉ công tác hoặc không đảm nhiệm công việc chuyên môn từ một tháng trở lên.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 23/2025/TT-BKHCN hướng dẫn xác định vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số được hưởng mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 179/2025/NĐ-CP.

Căn cứ Phụ lục I, II về danh mục, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số áp dụng đối với công chức, viên chức thì có 16 vị trí việc làm nhận được thêm 5 triệu đồng/tháng vào kỳ trả lương: 09 vị trí áp dụng cho công chức; 07 vị trí áp dụng cho viên chức. Cụ thể

Với công chức

Nhóm 1. Quản lý công nghệ thông tin

1. Chuyên viên cao cấp về quản lý công nghệ thông tin (công nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số)

2. Chuyên viên chính về quản lý công nghệ thông tin (công nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số)

3. Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin (công nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số)

Nhóm 2. Quản lý giao dịch điện tử

4. Chuyên viên cao cấp về quản lý giao dịch điện tử

5. Chuyên viên chính về quản lý giao dịch điện tử

6. Chuyên viên về quản lý giao dịch điện tử

Nhóm 3. Công nghệ thông tin

7. Chuyên viên chính về công nghệ thông tin

8. Chuyên viên về công nghệ thông tin

9. Nhân viên về công nghệ thông tin

Với viên chức

Nhóm 4. Công nghệ thông tin

10. Công nghệ thông tin hạng I

11. Công nghệ thông tin hạng II

12. Công nghệ thông tin hạng III

13. Công nghệ thông tin hạng IV

Nhóm 5. Quản lý giao dịch điện tử

14. Chuyên viên cao cấp về quản lý giao dịch điện tử

15. Chuyên viên chính về quản lý giao dịch điện tử

16. Chuyên viên về quản lý giao dịch điện tử