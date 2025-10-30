Vingroup và gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở công ty V-Film sản xuất phim ảnh, truyền hình, âm nhạc

CTCP Phát triển điện ảnh V-Film vừa được thành lập vào cuối tháng 9 và có địa chỉ tại Khu đô thị Vinhomes Riverside, Hà Nội.

Công ty có 8 ngành nghề kinh doanh, trong đó nổi bật là sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình﻿, hoạt động nhiếp ảnh, ghi âm và xuất bản âm nhạc.

Các cổ đông sáng lập là Vingroup (HoSE: VIC) với 10% vốn điều lệ, Phạm Nhật Minh Hoàng 5%, Phạm Nhật Vượng 45%, Phạm Nhật Minh Anh 10%, Phạm Nhật Quân Anh 5%, và Phạm Thu Hương 25%.

Người đại diện pháp luật và Chủ tịch HĐQT là ông Đặng Thanh Thủy, thường được biết đến là Thành Viên HĐQT Công ty Cổ phần Vinpearl-Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinpearl.

Trước đó, một số hoạt động nổi bật của Vingroup liên quan tới ngành phim ảnh﻿ là VinTaTa (hãng phim hoạt hình do Tập đoàn Vingroup thành lập cuối năm 2016) công chiếu online series phim hoạt hình “Monta trong dải ngân hà kỳ cục”.

Tháng 11/2024, Tập đoàn Vingroup được UBND tỉnh Hải Dương (nay là Hải Phòng) chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng rạp chiếu phim Thống Nhất. Rạp chiếu phim Thống Nhất có quy mô 4 tầng, được xây dựng trên diện tích 457,2 m2 với tổng diện tích sàn khoảng 1.730 m2. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ đồng từ nguồn vốn hợp pháp của Tập đoàn Vingroup, thời gian thực hiện giai đoạn 2024 – 2025.