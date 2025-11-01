Tổ chức lừa đảo tại Campuchia do người phụ nữ Việt điều hành chiếm đoạt tiền của 8.000 người dân

Ngày 1-11, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công chuyên án 0525L, bắt giữ 59 đối tượng đều là người Việt Nam tại phường Tuek Chhou, TP Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.

Các đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện chuyên án đang được mở rộng, lực lượng chức năng đã triệu tập một số đối tượng có liên quan và cùng di lý về Công an tỉnh Lai Châu để phục vụ điều tra, xác minh.

Theo cơ quan công an, để điều tra, xác minh tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, Công an tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 100 điều tra viên, cán bộ có kinh nghiệm của Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh và kiểm sát viên (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh) tiến hành đấu tranh, làm rõ các hành vi phạm tội của các đối tượng. Chuyên án này được khám phá nhờ một vụ án mà Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện từ tháng 6-2025, bắt giữ 4 đối tượng là "chân rết" của tổ chức tội phạm nói trên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi, SN 1999), trú tại thôn Mom Đào, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Hiện Mải và toàn bộ các đối tượng chủ chốt, giữ vai trò lãnh đạo các thành viên "chân rết" quan trọng trong ổ nhóm tội phạm đều bị bắt phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an thu giữ các tang vật liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, biểu dương tinh thần đấu tranh của cán bộ, chiến sĩ trong đấu tranh trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh quốc gia. Đề nghị các cơ quan tố tụng phối hợp cùng Công an tỉnh sớm hoàn chỉnh hồ sơ Chuyên án; rà soát đánh giá kỹ lưỡng các tài liệu chứng cứ có liên quan đối tượng mà Công an Lai Châu đã bắt giữ đưa về đảm bảo khách quan, đúng sự thật, đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 28-10, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng với cục Cảnh sát Hình sự; Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các lực lượng chức năng Campuchia triệt phá chuyên án 0525L, bắt giữ 59 đối tượng (44 nam; 15 nữ là người Việt Nam) khi chúng đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor tại phường Tuek Chhou, TP Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia. Theo Cơ quan công an, nhóm tội phạm trên hoạt động dưới thủ đoạn giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, ước tính số tiền chiếm đoạt khoảng trên 300 tỉ đồng.