Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Luật sư nhận định tội danh bất ngờ và mức án nghiêm khắc

Tối 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với nghệ sĩ Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội)

Mức án từ 12 năm đến 20 năm

Trao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng: thông tin về việc cơ quan điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với diễn viên Trương Ngọc Ánh khá bất ngờ và đây là điều đáng tiếc.

Theo ông Cường, bất ngờ ở chỗ tội danh mà diễn viên này bị khởi tố không liên quan đến hoạt động nghệ thuật mà lại liên quan đến hoạt động kinh doanh với số tiền, tài sản có giá trị rất lớn.

Điều đáng tiếc là tội danh này hình phạt rất nghiêm khắc, mức cao nhất có thể tới 20 năm tù, nếu bị kết án thì hình phạt sẽ rất nghiêm khắc. “Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.”.

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật xuất phát từ quan hệ dân sự, người thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là người đã nhận tài sản của người khác thông qua quan hệ dân sự sau đó gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng tài sản và mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản hoặc nhận tài sản của người khác có nghĩa vụ phải trả lại tài sản, có điều kiện trả nợ nhân tố tình không trả với số tiền từ 4.000.000 đồng trở lên thì hành vi sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 175 bộ luật hình sự.

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là một trong các tội danh thuộc nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản được quy định tại Chương XVI Bộ luật hình sự. Tội danh này pháp luật quy định là để xử lý với người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, lợi dụng niềm tin của người khác để chiếm đoạt tài sản, hành vi cố ý thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác từ 4.000.000 đồng trở lên.

Tội danh này xuất phát từ quan hệ dân sự hợp pháp, có hành vi chuyển giao tài sản trong hợp đồng song vụ, người phạm tội là người có trách nhiệm hoàn trả tài sản, thực hiện nghĩa vụ chuyển giao tài sản nhưng đã lạm dụng niềm tin của người khác để không chuyển giao, không hoàn trả bằng các phương thức thủ đoạn khác nhau như ranh giới, bỏ trốn, sử dụng tài sản và mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản hoặc có điều kiện trả lại tài sản nhưng cố tình không trả lại tài sản.

Cụ thể, Khoản 4, điều 175 bộ luật hình sự quy định:

Nếu chiếm đoạt từ 500.000.000 đồng trở lên thì hình phạt có thể ở mức cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm theo quy định tại khoản 4, điều 174 luật hình sự:

Vì vậy: “Trong trường hợp nếu bị tòa án kết tội thì diễn viên này có thể phải đối mặt với khung hình phạt có mức hình phạt cao nhất tới 20 năm tù”, ông Cường nhấn mạnh.

Bà Trương Ngọc Ánh tại cơ quan công an

Chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên là đã phạm tội

Luật sư phân tích thêm: “Theo quy định của pháp luật thì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đều có một thủ đoạn giống nhau là thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Tuy nhiên thủ đoạn gian dối trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có trước khi nhận tài sản và chỉ cần chiếm đoạt số tiền 2.000.000 đồng là có thể xử lý về tội danh này.

Còn đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì hành vi gian dối xuất hiện sau khi đã nhận được tài sản của người khác thông qua quan hệ dân sự, bằng hợp đồng hoặc hình thức khác, hành vi gian dối nhằm mục đích không trả lại tài sản, quyền lợi cho người bị hại và số tiền chiếm đoạt từ 4.000.000 đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự.

Trong vụ án này, bước đầu cơ quan điều tra xác định nữ diễn viên này đã nhận tài sản của nhiều người thông qua hợp đồng, bằng các quan hệ dân sự hợp pháp nhưng do muốn chiếm đoạt nên đã gian dối để không trả lại tiền, lợi nhuận cho các nhà đầu tư .

Cơ quan điều tra cho rằng yếu tố gian dối có sau khi nhận tài sản nên khởi tố nữ diễn viên này về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tài sản. Về nguyên tắc thì một người chỉ có tội khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật của tòa án.

Đến nay nữ diễn viên này là người bị buộc tội nhưng chưa được coi là có tội, tuy nhiên nếu bị tòa án kết tội thì hình phạt sẽ rất nghiêm khắc vì số tiền bị cáo buộc là rất lớn.

"Vụ việc này cho thấy trên thương trường có rất nhiều rủi ro, chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật hoặc coi thường pháp luật hoặc vì lòng tham làm mất lý trí là có thể thực hiện hành vi phạm tội, dù người đó là bất kỳ ai.

Với những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng cho xã hội, có sự cống hiến nhiều cho xã hội thì càng phải giữ mình. Khi tòa án Giải quyết vụ án nếu kết tội thì sẽ cân nhắc đến yếu tố đóng góp cho xã hội, cân nhắc giữa công và tội để có mức hình phạt phù hợp".

"Nếu có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì hình phạt cũng có thể được áp dụng theo điều 54 bộ luật hình sự để xét xử dưới khung hình phạt. Tuy nhiên, việc bị xử lý hình sự có thể khiến người phạm tội bị mất nhiều thứ, danh dự, uy tín, mất tự do và cái giá phải trả là rất lớn, những vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người, là sự cảnh tỉnh cho các doanh nhân trong môi trường kinh doanh, đòi hỏi phải thận trọng, có ý thức tuân thủ pháp luật", luật sư nêu thêm quan điểm.