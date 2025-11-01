Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn trôi

Công an xã Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị ) đang phối hợp cùng các lực lượng cùng người dân nỗ lực tìm kiếm bé gái 10 tuổi bị mất tích do nước lũ cuốn trôi.

Cụ thể, chiều 31/10, em M.C.N.H. (SN 2015, trú thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) đi xe đạp điện cùng 2 bạn khác qua đường thôn Hướng Phương (phía trước Trung tâm trẻ khuyết tật Hướng Phương) thì bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích cháu M.C.N.H.

Hai em nhỏ đi cùng cháu H. may mắn bám vào cây cối và hàng rào ven đường, sau đó được người dân cứu giúp và đưa vào bờ an toàn.

Còn em M.C.N.H hiện vẫn đang mất tích. Nhận được tin báo, chính quyền xã Quảng Trạch cùng lực lượng công an, quân sự cùng người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu H.

Công an xã Quảng Trạch khuyến cáo các phụ huynh cần quản lý con em của mình, không để các em tự ý ra khỏi nhà, di chuyển qua các đoạn đường nguy hiểm, ngập lụt và không đảm bảo an toàn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, cho biết tính đến 16h, ngày 31/10, toàn tỉnh có trên 128 điểm ngập lụt, trong đó có 28 điểm ngập lụt tại các tuyến giao thông Quốc lộ, tỉnh lộ như Quốc lộ 15, Quốc lộ 9, Quốc lộ 12A, tuyến ĐT 49C, tuyến ĐT 564B.

Có trên 96 điểm ngập lụt các ngầm tràn khu vực miền núi và tuyến đường giao thông liên xã, thôn các xã: Kim Phú, Ninh Châu, Bắc Gianh, Ba Đồn, Kim Ngân, Hoàn Lão, Tuyên Bình, Nam Hải Lăng, Mỹ Thủy, Diên Sanh, Đakrông, Ba Lòng, Vĩnh Địn, Bố Trạch.

Mưa lớn khiến khoảng 3.608 hộ gia đình tại nhiều phường, xã ở Quảng Trị đang bị ngập.

Có khoảng 3.608 hộ gia đình ở các xã Quảng Trạch, Bắc Gianh, Ninh Châu, Lệ Thủy, Diên Sanh, Nam Hải Lăng, Hải Lăng, Vĩnh Định, Mỹ Thủy, phường Quảng Trị, Nam Gianh, Trung Thuần,… bị ngập.

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có khoảng 28.513 học sinh ở các xã Nam Hải Lăng, Hải Lăng, Mỹ Thủy, Diên Sanh, Đakrông, Vĩnh Định, Lệ Thủy, Ninh Châu, Bố Trạch phải tạm nghỉ học.

Có 31 điểm sạt lở gồm: Tuyến Quốc lộ 3 điểm, Tỉnh lộ 7 điểm, 03 điểm xã Đakrông; 2 điểm xã Kim Ngân, đồn BP Làng Ho; 1 điểm xã Lệ Thủy; 02 điểm Nam Hải Lăng; 1 điểm Hướng Hiệp, 4 điểm xã Tà Rụt; 1 điểm Dân Hóa, 1 điểm Đồn Biên phòng CKQT La Lay, Hải Lăng, Phú Trạch, Đồng Lê.