Dự án tòa nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3, TP.HCM) từng được quảng bá là công trình bất động sản cao cấp giữa trung tâm thành phố. Thế nhưng phía sau kế hoạch đầu tư hàng đắt giá lại là chuỗi nghi án chiếm đoạt, kê khống giá trị và sai phạm trong đền bù đất đang khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Theo đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng là đơn vị chủ đầu tư của dự án tòa nhà Indochine tại địa chỉ 112 Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3, TP.HCM). Người đại diện pháp luật của công ty là bà Trương Ngọc Ánh - nghệ sĩ, diễn viên kiêm doanh nhân được biết đến trong lĩnh vực giải trí và bất động sản.

Theo tìm hiểu, Đất Rồng được thành lập năm 2007, có vốn điều lệ 100 tỷ đồng do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Đến giữa năm 2020, chức vụ này được chuyển sang cho ông Đặng Minh Đức (SN 1984). Theo dữ liệu từ cơ quan thuế, oanh nghiệp hiện đặt trụ sở tại số 1, đường Đặng Văn Sâm, phường Đức Nhuận, TP HCM, với quy mô nhân sự chỉ 3 lao động.

Năm 2008, Công ty Đất Rồng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với một nhà đầu tư quốc tế để triển khai dự án này, với tổng giá trị lên tới 12.917,7 lượng vàng. Theo hợp đồng, dự án phải do chính Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu và triển khai.

Thế nhưng, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký hợp đồng đầu tư, bà Ánh cùng với N.M.H đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 04 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng. Đáng chú ý, trong giao dịch này, bà Ánh được cho là chỉ mới thanh toán 3000 lượng vàng nhưng lại hạch toán sổ sách công ty đã chi tới 4.458 lượng vàng, vi phạm thỏa thuận đầu tư và có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Ảnh: Công an TP.HCM

Sau đó, UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi khu đất để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn và chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 04 hộ dân. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền này cho bà Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Thế nhưng, bà Ánh chỉ chuyển về Công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, trong khi hơn 10 tỷ đồng còn lại đã được sử dụng vào mục đích cá nhân, không hề báo cáo và không hạch toán sổ sách công ty.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện trong quá trình điều hành, bà Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, và làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Hiện, Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.