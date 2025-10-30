Chạy lũ chỉ kịp ôm con, còn lại để mặc cho nước cuốn trôi

Theo ghi nhận của PV tại phường Trương Quang Trọng (tỉnh Quảng Ngãi ), nhiều tuyến đường như Trần Văn Trà, Ân Phú biến thành "sông", có nơi nước sâu gần 2m, người dân phải dùng thuyền để di chuyển.

Đang tất bật kê đồ đạc lên cao rồi cùng người thân sơ tán , chị Trịnh Thị Cẩm Ly (tổ dân phố Liên Hiệp 1B) cho biết, đồ đạc đã được kê lên cao rồi, nếu nước lên hơn 1,5m thì cũng phải "bỏ nhà chạy lấy người".

Phường Trương Quang Trọng (tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập nặng.

Cách đó không xa, ông Lê Văn Công bị tai biến, nằm liệt giường được người nhà đưa đi tránh lũ. Nhiều hộ dân cho biết, nước dâng quá nhanh , chỉ trong vài giờ đã tràn vào nhà khiến họ không kịp trở tay . “Chạy lũ chỉ kịp ôm con, cầm ít đồ cá nhân, còn lại để mặc cho nước cuốn”, một người dân nói.

Xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi) cũng đang chìm trong "biển nước". Từ tối 28 đến rạng sáng 29/10, mực nước sông Phước Giang dâng cao hơn 1,7 m, khiến hơn 1.000 hộ dân ở các thôn An Hòa, Kim Thành, An Sơn và Phước Lâm bị cô lập hoàn toàn .

Ông Lê Văn Công bị tai biến, nằm liệt giường được người nhà đưa đi tránh lũ.

Ông Nguyễn Văn Lễ - Chủ tịch UBND xã Phước Giang cho biết, lực lượng dân quân và thanh niên xung kích đã xuyên đêm dùng ghe, xuồng máy sơ tán người dân , đặc biệt là người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Hiện, chính quyền địa phương đã chốt chặn các tuyến đường bị ngập nặng, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực 24/24 để ngăn người dân qua lại.

Tại xã Nghĩa Hành, đến sáng 29/10, toàn xã có 11/15 thôn bị ngập, 405 hộ dân (khoảng 1.620 nhân khẩu) bị nước tràn vào nhà . Dù chưa ghi nhận thiệt hại về người, song nhiều khu vực bị chia cắt hoàn toàn, phương tiện không thể lưu thông.

Xã Sơn Hà bị ngập sâu, có nơi ngập đến 3m.

Tương tự, tại xã Sơn Hà lũ lên rất nhanh, có nhà ngập đến tầng 1, có nhà ngập hơn nửa nhà và một số nơi ngập đến 3m. Nhiều tài sản của người dân bị nhấn chìm do không kịp trở tay, di dời.

Chiều cùng ngày 29/10, kiểm tra vùng ngập lũ xã Bình Minh, ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng xử lý tình huống bất ngờ xảy ra. Người dân chủ động ứng phó, tự bảo vệ mình trong điều kiện mưa lũ lớn.

Sơ tán người dân vùng trũng, ngập sâu đến nơi an toàn.

“Người dân cần chủ động ứng phó với mưa lũ. Ở những khu vực bị ngập sâu cần tuân thủ theo hướng dẫn của chính quyền, di chuyển ở xen ghép với người dân ở các khu vực cao ráo hoặc đến nơi ở tập trung”, ông Giang nói.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi dự báo trong 24 - 48 giờ tới, khu vực phía đông Trường Sơn sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. Nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp vẫn ở mức cao; các sông suối nhỏ có khả năng xuất hiện lũ quét, sạt lở đất nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đi kiểm tra vùng ngập lũ xã Bình Minh.

Hiện nay, mực nước trên các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang xuống. Mực nước lúc 17h ngày 29/10 trên các sông như: sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ 5,06m, trên mức BĐ3 0,56m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 7,87m, trên mức BĐ3 1,37m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ 4,81m, trên mức BĐ3 0,31m…