Đà Nẵng: Bé trai được cứu sống khi đang lênh đênh trên sông Hàn, khoảnh khắc khiến tất cả vỡ òa

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối ngày 29/10. Thời điểm này, nước sông Hàn dâng cao và chảy xiết, do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày. Một số người dân đi qua khu vực chân cầu Rồng bất ngờ phát hiện một bé trai đang bám chặt vào thanh chắn gần bờ, giữa làn nước xiết nguy hiểm.

Ngay lập tức, nhiều người hô hoán và lao tới tìm cách cứu. Chỉ chưa đầy một phút sau, nhóm người dân đã kéo được cậu bé lên bờ an toàn trong sự vỡ òa nhẹ nhõm của những người xung quanh.

Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Trần Tuấn

Sau khi được đưa lên bờ, cậu bé trong tình trạng ướt lạnh, hoảng sợ nhưng vẫn tỉnh táo. Người dân nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng để xác minh danh tính cũng như liên hệ người thân.

Theo thông tin mới cập nhật, mẹ của cậu bé đã đón con và đưa em vào bệnh viện để thăm khám, theo dõi sức khỏe.

Đoạn video được người dân quay lại và đăng tải lên mạng xã hội nhanh chóng lan truyền rộng rãi, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người bày tỏ xúc động và vỡ òa khi cậu bé đã kịp thời được giải cứu giữa tình hình mưa lũ nghiêm trọng.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại Đà Nẵng ngập sâu trong nước lũ. Theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng, đến tối 30/10: Toàn thành phố có 66.813 ngôi nhà bị ngập nặng, nhiều khu vực vẫn bị chia cắt; Chính quyền đã tổ chức sơ tán 4.835 hộ dân với 15.886 nhân khẩu đến nơi an toàn; Mưa lũ đã khiến 2 người tử vong, 3 người mất tích và 11 người khác bị thương. Các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực 24/24 để hỗ trợ người dân di dời, cứu hộ và khắc phục hậu quả.