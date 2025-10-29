Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước

Theo thống kê, hiện toàn TP Đà Nẵng có 66.813 ngôi nhà bị ngập nặng. Tính đến nay, Đà Nẵng đã sơ tán 4.835 hộ dân với 15.886 nhân khẩu. Mưa lũ cũng khiến 2 người tử vong, 3 người mất tích và 11 người khác bị thương.