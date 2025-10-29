Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước

Bài, ảnh: TÂM AN, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 23:26 29/10/2025
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ven sông, khu vực thấp trũng, vùng núi, nông thôn ở Đà Nẵng bị nước lũ "bủa vây" nhiều ngày qua và hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước- Ảnh 1.

Chiều 29/10, trời Đà Nẵng ngớt mưa, nhưng nước sông tiếp tục đang dâng cao. Nhiều khu vực trũng thấp ven các sông Vu Gia, Thu Bồn... vẫn ngập lụt sâu.

Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước- Ảnh 2.

Theo thống kê, hiện toàn TP Đà Nẵng có 66.813 ngôi nhà bị ngập nặng. Tính đến nay, Đà Nẵng đã sơ tán 4.835 hộ dân với 15.886 nhân khẩu. Mưa lũ cũng khiến 2 người tử vong, 3 người mất tích và 11 người khác bị thương.

Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước- Ảnh 3.

Phố cổ Hội An bị ngập sâu từ sáng ngày 27/10 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu rút bớt.

Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước- Ảnh 4.

Nước lũ nhấn chìm cầu An Hội. Người dân Hội An phải dùng ghe để di chuyển trong phố cổ.

Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước- Ảnh 5.

Chiều 29/10, phố cổ Hội An vẫn mênh mông biển nước.

Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước- Ảnh 6.

Cuộc sống của người dân Đà Nẵng bị đảo lộn nhiều ngày qua.

Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước- Ảnh 7.

Một trường học tại xã Hòa Vang bị ngập sâu gần 2 mét.

Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước- Ảnh 8.

Tại thôn Phong Nam (xã Hòa Xuân), nhiều khu vực nước ngập gần quá đầu.

Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước- Ảnh 9.

Người dân lội ra đường để nhận hàng cứu trợ.

Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước- Ảnh 10.

Sân vận động Hòa Vang cũng mênh mông nước lũ.

Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước- Ảnh 11.

Nhiều xã vùng núi của Đà Nẵng cũng bị chìm trong nước lũ.

Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước- Ảnh 12.

Nhiều làng quê tại xã Lãnh Ngọc cũng trong tình cảnh tương tự.

Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước- Ảnh 13.

Nhiều ngôi nhà tại xã Lãnh Ngọc ngập gần tới nóc.

Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước- Ảnh 14.

Những ngày qua, lực lượng chức năng liên tục cứu nạn và tiếp tế lương thực, nước uống, thuốc men cho người dân vùng ngập.

Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước- Ảnh 15.

Lực lượng công an hỗ trợ đưa một linh cữu ra khỏi vùng lũ để đi mai táng.

Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước- Ảnh 16.

Ghi nhận tại các khu dân cư xung quanh quốc lộ 14B vẫn đang chìm trong biển nước đục ngầu.

Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước- Ảnh 17.

Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước- Ảnh 18.

Trưa 29/10, TP Đà Nẵng đang ngập lụt diện rộng nhất tính từ đầu đợt mưa lũ này, giao thông chia cắt.

Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước- Ảnh 19.

Thống kê sơ bộ, ngập lụt đã khiến 10 xã bị cô lập do ngập và đường sạt lở, 29 xã, phường bị ngập nặng 1-2 m.

Toàn cảnh Hội An và Đà Nẵng những ngày chìm trong biển nước- Ảnh 20.

Lực lượng chức năng trắng đêm cứu hộ, sơ tán những người dân tại những khu vực nguy hiểm.

