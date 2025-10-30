Mực nước sông Thu Bồn vượt lũ lịch sử 1964, tiếp tục dâng trong 6 - 12 giờ tới

Tối 29/10, mực nước trên sông Thu Bồn (Quảng Nam) đã vượt mức lũ lịch sử năm 1964, vốn được coi là trận lũ tồi tệ nhất thế kỷ 20 ở khu vực này.

Theo ghi nhận của Trạm thủy văn Câu Lâu, vào lúc 22h cùng ngày, mực nước trên sông đạt 5,52m, cao hơn 4cm so với đỉnh lũ năm 1964. Dự báo trong 6 - 12 giờ tới, mực nước vẫn sẽ tiếp tục dâng chậm.

Nguy cơ ngập sâu tại hạ du

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, mực nước vượt ngưỡng báo động đặc biệt nguy hiểm có thể khiến nhiều khu vực hạ du ngập sâu trên diện rộng, đặc biệt là thành phố Hội An, cùng các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn và Đại Lộc.

Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân khẩn trương di dời người và tài sản đến nơi cao ráo, an toàn; đồng thời theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo mới nhất để ứng phó kịp thời.

Chiều 29/10, phố cổ Hội An mênh mông biển nước. Ảnh: Tâm An

Lũ vượt mốc “thế kỷ”

Trận lũ năm 1964 từng được xem là mức nước đỉnh điểm trong lịch sử sông Thu Bồn, gây thiệt hại nặng nề với hàng nghìn người chết và mất tích, hàng loạt làng mạc bị cuốn trôi. Việc mực nước hiện nay vượt mốc đó được đánh giá là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp, thể hiện diễn biến mưa lũ phức tạp, khó lường trong những ngày qua.

Khuyến cáo an toàn

Cơ quan chức năng khuyến nghị người dân:

Tuyệt đối không di chuyển qua vùng ngập sâu, cầu tràn, suối chảy xiết.

Chuẩn bị nhu yếu phẩm, đèn pin, pin sạc dự phòng, nước uống và thuốc men để phòng trường hợp bị cô lập dài ngày.

Giữ liên lạc với lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương khi cần hỗ trợ.

Hiện, các đơn vị chức năng đang theo dõi sát tình hình mưa lũ và triển khai lực lượng ứng cứu tại các điểm ngập nặng.