Trận lũ lịch sử nhấn chìm hàng trăm hộ dân ở Nghệ An: Người dân lo lắng chạy lũ, không dám nghĩ về những gì đã chìm

Như Hoàn, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 16:00 01/10/2025
Hàng trăm hộ dân ở khối Yên Giang, phường Trường Vinh, Nghệ An đang phải trải qua cảnh ngập lụt sâu chưa từng có sau cơn bão số 10. Không chỉ gây thiệt hại về tài sản, đợt ngập lụt này còn khiến cuộc sống của người dân nơi đây đảo lộn hoàn toàn.

Có mặt tại khối Yên Giang - khu dân cư nằm sát đầu cầu Cửa Tiền về phía Nam, chúng tôi chứng kiến nước lụt tràn vào từng ngõ, nhấn chìm vỉa hè, sân nhà và nhiều đoạn đường chính

Đường Phạm Hồng Thái cùng nhiều ngõ nhỏ phía Nam cầu Cửa Tiền chìm trong biển nước, có nơi ngập tới gần đầu gối

Người dân tất bật di chuyển những vật dụng có thể cầm nắm, kê cao bàn ghế, đồ dùng sinh hoạt nhỏ… cố gắng cứu những gì có thể khỏi “biển nước” mênh mông. Trong khi đó, nhiều thiết bị điện tử, tủ lạnh, xe máy và các vật dụng lớn khác đã bị nhấn chìm hoàn toàn, cuốn trôi trong dòng nước dâng cao bất ngờ.

Nhiều gia đình phải dùng thuyền để vận chuyển đồ đạc hoặc đưa người già, trẻ nhỏ ra khỏi khu vực ngập nặng

“Em không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy,” một bạn nữ chia sẻ. “Sáng hôm qua, gia đình em vừa tổ chức lễ ăn hỏi cho anh trai xong, lòng còn rộn ràng niềm vui thì về đến nhà, mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn. Nước từ đâu dâng lên bất ngờ, nhấn chìm tất cả, ngập tới ngực. Cảm giác vừa sợ hãi vừa bất lực trào dâng, em chỉ kịp nhờ các anh thanh niên trong làng giúp di chuyển quần áo và những vật dụng còn dùng được sang nhà bạn để tạm tránh lũ. Trong phút chốc, niềm vui chuyển thành lo lắng, nhưng mọi người cùng nhau, tay ai cũng ướt sũng, cố gắng cứu lấy những gì còn có thể.”

Ánh mắt lo lắng, những bước chân vất vả lội qua dòng nước đục ngầu

Nhiều hộ phải dùng bạt che cửa, chặn các lối vào để ngăn dòng nước ào ạt tràn vào nhà.

“Chỉ sau một đêm, nước đã tràn vào tận sân và phòng khách. Xe cộ chìm hết,” bà Lan, một cư dân, chia sẻ với giọng đầy lo âu. Bà cho biết, việc kê lại đồ đạc và đảm bảo an toàn cho người già trong nhà là ưu tiên hàng đầu: “Chúng tôi phải giúp nhau kê những gì có thể, không dám nghĩ nhiều đến những thứ đã chìm hết.”

Anh Minh, một thanh niên sống sát cầu Cựa Tiền kể: “Nước lên quá nhanh, không kịp trở tay. Chúng tôi chỉ di chuyển những đồ vật nhỏ và những gì cầm được. Mọi người trong xóm đều giúp nhau, có những lúc phải dùng thuyền nhỏ để đưa bà con ra khỏi những nơi nước sâu.”

Nguyên nhân được xác định là sau bão, nước sông Lam dâng cao, tràn qua các cống chảy vào sông Vinh, khiến mực nước dâng đột biến. Khối Yên Giang nằm ở vị trí thấp trũng, sát sông nên chịu ảnh hưởng nặng nề hơn các khu vực khác.

