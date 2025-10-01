Trận lũ lịch sử nhấn chìm hàng trăm hộ dân ở Nghệ An: Người dân lo lắng chạy lũ, không dám nghĩ về những gì đã chìm

“Em không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy,” một bạn nữ chia sẻ. “Sáng hôm qua, gia đình em vừa tổ chức lễ ăn hỏi cho anh trai xong, lòng còn rộn ràng niềm vui thì về đến nhà, mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn. Nước từ đâu dâng lên bất ngờ, nhấn chìm tất cả, ngập tới ngực. Cảm giác vừa sợ hãi vừa bất lực trào dâng, em chỉ kịp nhờ các anh thanh niên trong làng giúp di chuyển quần áo và những vật dụng còn dùng được sang nhà bạn để tạm tránh lũ. Trong phút chốc, niềm vui chuyển thành lo lắng, nhưng mọi người cùng nhau, tay ai cũng ướt sũng, cố gắng cứu lấy những gì còn có thể.”