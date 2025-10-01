Sập cống liên hợp ở La Lay, nhiều hộ dân bị cô lập

Ngày 1/10, Chủ tịch UBND xã La Lay Lê Quang Thạch thông tin, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 đã làm hệ thống cống liên hợp tại đường liên thôn A Ngo - A Đeng bị sập, hàng chục hộ dân hộ dân ở đây bị chia cắt .

Sự việc xảy ra lúc 16 giờ 30/9, gây chia cắt giao thông 3 thôn A Ngo, A Đeng và La Lay ở xã La Lay. Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn xã La Lay mưa rất to, nước suối chảy xiết làm hệ thống cống này bị xói lở nghiêm trọng. Khu vực cống liên hợp trên tuyến đường bê tông liên thôn A Ngo - A Đeng bị sập dài hơn 10m, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Sập cống liên hợp tại đường liên thôn A Ngo - A Đeng ở xã rẻo cao La Lay, tỉnh Quảng Trị

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã La Lay đã đến hiện trường giăng dây, đặt bảng cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời, cử lực lượng túc trực, cảnh báo cho người đi đường.

“Hiện lực lượng của chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục , làm đường tạm để nối lại giao thông”. Chủ tịch Thạch cho biết.