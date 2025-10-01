Nửa đêm cả làng rủ nhau đi mò “lộc trời”, có người gom cả chục kí, dùng bao tải mới mang về nổi

Những ngày sau bão, một số bãi biển thường trở nên nhộn nhịp khác thường. Không phải tiếng sóng gầm, cũng chẳng phải cảnh tàu thuyền rẽ sóng ra khơi, mà là hàng trăm ánh đèn pin loé sáng dọc bờ cát, nơi người dân kéo nhau đi nhặt ngao, sò, cá… dạt vào bờ. Nhiều người gọi đây là “lộc biển”, “lộc trời”.

Tại bãi biển Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình, một lượng lớn ngao, sò bị sóng đánh dạt vào đã xuất hiện trên bờ cát ngay trong tối 30/9, chỉ ít giờ sau khi bão tan. Người dân nhanh chóng truyền tai nhau, rồi rủ nhau mang theo rổ rá, xô chậu, bao tải để “săn lộc”.

Nhiều người dân địa phương lúi húi gom nhặt tới đêm, có người gom được gần 50kg. Quả thật, cảnh tượng khi đó vừa lạ mắt, vừa náo nhiệt. Trên nền cát ẩm ướt, chỉ cần chịu khó gom nhặt, người dân đã có thể vốc đầy tay những con ngao, sò nằm ken đặc.

Nhiều gia đình còn huy động cả nhà, từ người già đến trẻ nhỏ, cùng nhau ra nhặt. Một số người mang theo lưới kéo, mong thu được nhiều hơn.

Chỉ trong vài giờ buổi tối, có người đã thu được cả tạ ngao, sò, đem bán thu về được cả triệu đồng.

Những trận “mưa hải sản” bất ngờ

Hiện tượng hải sản dạt vào bờ sau mưa bão không phải quá xa lạ, nhưng mỗi lần lại mang tới sự ngạc nhiên và hứng khởi cho người dân ven biển.

Rất nhiều "lộc trời" dạt vào bờ biển (Ảnh: Hoan Khac Nguyen)

Tháng 5 vừa qua, bãi biển Thịnh Long (Nam Định) cũng chứng kiến cảnh tượng hàng trăm tấn sứa biển dạt vào bờ chỉ sau một đêm gió trái mùa kèm mưa lớn. Từ tối 10/5 đến sáng 11/5, bãi biển ken đặc sứa, có con dài cả mét, nặng tới 60–70kg.

Nhiều người tại đây khẳng định, lần đầu tiên mới được chứng kiến lượng sứa dạt vào bờ nhiều đến thế. Thông thường, tàu cá phải ra khơi xa hàng trăm mét mới bắt được sứa, nhưng thời gian đó, biển như ‘tặng quà’ cho bà con.

Mỗi con sứa, dù nặng vài chục kg, nhưng sau sơ chế chỉ còn khoảng 2kg tinh chất, được thương lái thu mua tại chỗ với giá 15.000–20.000 đồng/kg. Nhờ đó, nhiều gia đình thu nhập vài triệu đồng ngay trong một buổi sáng.

Không chỉ ngao, sò hay sứa, cá cũng từng “cập bờ” bất ngờ sau bão. Sau cơn bão lớn Yagi tháng 9/2024, bãi biển Trà Cổ (Móng Cái, Quảng Ninh) bất ngờ xuất hiện hàng loạt cá chim vàng anh, cá chim trắng trôi dạt vào bờ.

Người dân tranh thủ soi đèn ra nhặt cá sau khi bão đã đi qua (Ảnh: FB, Hoan Khac Nguyen)

Người dân lập tức tranh thủ soi đèn ra nhặt cá ngay trong đêm. Trên bờ cát, cá nằm ken dày, óng ánh màu bạc vàng đặc trưng. Nhiều cư dân mạng khi chứng kiến hình ảnh đã tỏ ra sửng sốt, bởi cá chim vàng anh vốn là loại hải sản cao cấp, được nhiều nhà hàng bán với giá tới 200.000–250.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, niềm vui này cũng đi kèm nỗi lo: mất điện do bão khiến việc bảo quản cá gặp khó khăn. Trên mạng xã hội, nhiều người nhanh trí “hiến kế” cho bà con: ướp muối, phơi khô, làm ruốc cá… để tránh lãng phí.

Thực tế, nhiều gia đình đã kịp chế biến ngay những mẻ cá còn tươi rói – từ nướng than củi đơn giản cho tới nấu canh, hấp, rán. Với họ, đó là bữa ăn vừa ngon miệng vừa ý nghĩa, vì là thành quả từ chính biển cả sau giông bão.

Những điều cần lưu ý

Hiện tượng hải sản dạt vào bờ thường được người dân coi là “lộc trời ban”. Với ngư dân vốn phụ thuộc nhiều vào biển, đó không chỉ là nguồn thực phẩm dồi dào mà còn là khoản thu nhập đáng kể.

Tuy nhiên, đi kèm niềm vui cũng có những lo ngại. Các chuyên gia môi trường khuyến cáo, không phải loại hải sản nào dạt vào bờ cũng an toàn. Một số loài sứa có thể gây kích ứng da hoặc chứa độc nhẹ. Ngoài ra, việc đổ xô khai thác quá mức nếu không được quản lý hợp lý có thể ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái.

Chính quyền địa phương ở nhiều nơi đã khuyến cáo người dân cần thận trọng, đồng thời hướng dẫn cách thu gom, sơ chế, bảo quản an toàn. Một số địa phương cũng phối hợp thương lái để thu mua, vận chuyển sứa đi sơ chế, tránh gây ô nhiễm môi trường do lượng sứa quá lớn bị bỏ lại trên bãi biển.

Từ Ninh Bình, Nam Định đến Quảng Ninh, những hiện tượng ngao, sò, sứa, cá dạt vào bờ sau bão hay gió mùa cho thấy sự kỳ diệu và khó lường của biển cả. Mỗi lần như vậy, bãi biển vốn tĩnh lặng sau giông tố bỗng biến thành một “chợ trời” rộn ràng, nơi con người và thiên nhiên giao hoà trong niềm vui hái lộc.

Với người dân ven biển, đó không chỉ là thu nhập tức thì, mà còn là ký ức đáng nhớ về thiên nhiên vừa khắc nghiệt, vừa hào phóng, cho đi những món quà bất ngờ.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)