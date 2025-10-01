Biển Đông sắp đón cơn bão thứ 11 trong năm 2025

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng nay 1/10, vùng áp thấp ở vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới .

Lúc 10h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 131,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Luzon, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Khoảng 10h ngày 3/10, bão trên vùng biển phía Đông đảo Luzon, di chuyển nhanh hơn theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h, khả năng mạnh thêm với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 11 trong năm 2025 và có thể tiếp tục mạnh thêm.

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh thành bão, từ 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m, biển động mạnh.

Trong khoảng ngày 4-6/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có thể chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tháng 9/2025, có 4 cơn bão hình thành trên Biển Đông. Trong đó siêu bão số 9 Ragasa "quần thảo" khu vực biển này với cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong lịch sử bão trên Biển Đông. Bão số 10 Bualoi di chuyển với tốc độ nhanh hiếm thấy, có thời điểm lên tới 40km/h, duy trì cường độ mạnh đổ bộ miền Trung nước ta gây gió mạnh, mưa lớn, tàn phá gây thiệt hại về người và tài sản.



