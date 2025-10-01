Lũ tại Hà Giang có thể phá đỉnh lịch sử, nhiều nơi gần ngập tầng 2: Những hình ảnh xót xa!

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm nay (1/10), lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông Thái Bình (Hải Phòng), hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đang lên.

Sông Thao (sông Hồng) đoạn qua Yên Bái (tỉnh Lào Cai) và sông Mã (Thanh Hóa) đang xuống.

Báo Tuổi trẻ Online cho hay, lúc 6h sáng nay, lũ trên sông Lô đoạn qua Hà Giang đang ở mức trên báo động (BĐ) 3 khoảng 2,48m (thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1969 khoảng 0,9cm).

Nước lũ dâng lên khu vực quảng trường Hà Giang - Ảnh: H.GIANG

Đường phố Hà Giang ngập trong nước - Ảnh: H.GIANG

Lực lượng cứu hộ cứu nạn của Công an tỉnh Tuyên Quang đưa người dân ở khu vực ngập sâu tới nơi an toàn - Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Nước lũ dâng cao gây ngập nhà dân ở khu vực Hà Giang - Ảnh: T.NGUYỄN

Nước lũ dâng tới nóc nhà dân ở Hà Giang - Ảnh: H.GIANG

Ngập sâu ở khu vực Hà Giang sáng 1-10 - Ảnh: C.DUNG

Khu vực bến xe Hà Giang sáng 1-10 - Ảnh: HB Tuyên Quang

Nước lũ dâng cao khiến phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 ngập sâu, có điểm trũng, thấp nước ngập gần lên đến tầng 2.

Dự báo trong sáng đến trưa nay, lũ trên sông Lô đoạn qua Hà Giang tiếp tục lên, khả năng sẽ vượt lũ lịch sử và đạt mức trên BĐ3 khoảng 3,05m.

Xuôi phía hạ lưu sông Lô tại trạm Bắc Quang, Vĩnh Tuy, Tuyên Quang lũ cũng đang lên nhanh, dự báo chiều nay sẽ trên mức báo động 3.

Khả năng sẽ mở rộng vùng ngập lụt ở hai bên sông Lô.