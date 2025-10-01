Hà Nội: Báo động lũ cấp 3 sông Bùi, mực nước tiếp tục dâng

Ngày 1/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Hà Nội (Ban Chỉ huy) cho biết, do ảnh hưởng của mưa bão, những ngày qua mực nước đổ về sông Bùi, sông Nhuệ, sông Đáy, sông Cà Lồ... tăng cao. Ban Chỉ huy đã phát các lệnh báo động lũ tại nhiều tuyến sông, cụ thể:

Báo động lũ cấp III trên sông Bùi tại các xã Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn.

Báo động lũ cấp II trên sông Nhuệ tại địa phận các xã, phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ và Ứng Hòa.

Nước sông Bùi vượt báo động 3 gây ngập nhiều khu dân cư ven sông

Báo động lũ cấp I trên sông Cà Lồ tại địa phận các xã: Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng và Nội Bài.

Lệnh báo động lũ cấp I trên sông Cầu tại địa phận các xã: Trung Giã, Đa Phúc; báo động lũ cấp III trên sông Bùi tại các xã: Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú và Phúc Sơn.

Ban Chỉ huy đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan và người dân thực hiện nghiêm các quy định khi có lệnh báo động lũ, chủ động phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, nhất là tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp.

Ngoài ra, Sở NN&MT Hà Nội cũng đã có văn bản yêu cầu các xã: Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hạ du khi vận hành xả nước qua tràn hồ Núi Cốc.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Bắc bộ, trong ngày 1/10, mực nước các sông chảy qua địa bàn thành phố tiếp tục lên. Trong đó, lũ sông Bùi có thể đạt 7,25m (vượt báo động lũ cấp III 0,25m), vùng ven sông Bùi có nguy cơ ngập lụt với độ sâu 0,2-0,5m, có nơi ngập sâu hơn 0,5m, kéo dài 2-3 ngày; cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

Sở NN&MT Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi thông tin, thông báo ngay đến người dân, cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, công trình thi công, bến đò ngang... để chủ động biện pháp ứng phó.