Mưa không kỷ lục như 2008, Hà Nội vì sao vẫn chìm trong nước?

Hôm qua, Hà Nội có 82 điểm ngập nặng, tại nhiều điểm đo được lượng mưa hơn 200mm, thậm chí hơn 300mm. Đến sáng (1/10), vẫn còn hơn 20 điểm ngập trên lưu vực sông Nhuệ như Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, hầm chui Đại lộ Thăng Long...

Những hình ảnh ngập lụt khắp nơi trên địa bàn Thủ đô khiến nhiều người nhớ lại trận lụt lịch sử tại Hà Nội năm 2008. Đợt mưa cuối tháng 10/2008 với tổng lượng mưa phổ biến 350-550mm. Thời điểm này, Hà Nội xuất hiện 83 điểm úng ngập, trong đó 26 điểm ngập dài tại nội thành từ 100- 300m, có độ sâu từ 30 - 100cm, gây ùn tắc giao thông.

Như vậy có thể thấy lượng mưa ngày 30/9/2025 chưa vượt qua lượng mưa của trận mưa gây lụt lịch sử năm 2008, nhưng số lượng các điểm ngập tại Hà Nội lại ngang ngửa với thời điểm đó. Dư luận đặt ra câu hỏi về năng lực của hệ thống thoát nước của Hà Nội sau nhiều năm vẫn 'giậm chân tại chỗ'?

Hà Nội sáng 1/10 vẫn có nhiều khu vực bị ngập sâu

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng nay, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, lượng mưa hôm 30/9 quá lớn, liên tục, kéo dài và vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước đô thị. Khi hệ thống thoát nước quá tải, mưa lớn tiếp tục nên nước chảy tràn trên mặt đường dồn về các điểm trũng thấp làm các điểm trũng thấp ngập sâu...

Trong khi đó, hệ thống thoát nước đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa đồng bộ, các công trình đầu mối thoát nước, hồ điều hòa theo quy hoạch thực hiện chậm.

Về các khu vực ngập mới của Hà Nội, đại diện Sở Xây dựng cho biết, có nguyên nhân do tốc độ đô thị hóa cao. Cụ thể, khu vực đô thị phát triển dọc theo các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ (trước đây là đường ngoại thị việc thoát nước mặt đường vào hệ thống tiêu thoát nước nông nghiệp, hệ thống thoát nước chưa được đầu tư xây dựng) khi các công trình dọc tuyến đường được xây dựng có cốt cao độ cao hơn đường hiện trạng nên khi mưa lớn đường bị ngập. "Với tốc độ đô thị hóa cao như vậy nhưng nhiều hồ điều hòa vẫn chưa thực hiện theo quy hoạch. Đây cũng là nguyên nhân khiến việc úng ngập càng thêm nghiêm trọng", đại diện Sở Xây dựng nêu.