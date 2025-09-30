Xót xa cha mẹ già tử nạn khi nhà đổ sập, con trai gào khóc bất lực không thể cứu

14h ngày 30/9, tiếng kèn trống tang, không khí ảm đảm bao trùm thôn Phú Bình, Ninh Bình. Nhiều đoàn người đến nhà của anh Hoàng Văn Khoan (54 tuổi) để viếng cha mẹ anh là cụ ông Hoàng Văn Khiêm (91 tuổi) và cụ bà Đoàn Thị Nhị (87 tuổi). Đây là 2 nạn nhân thiệt mạng sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình sáng 29/9.

Căn nhà khoảng 40m² có 1 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh xây tường bê tông, trên là mái ngói có thanh ngang bằng thép. Cụ Khiêm và cụ Nhị sinh hoạt chính tại đây. Phòng ngủ có 1 tủ quần áo và 3 cái giường. Các con sẽ thay phiên nhau ngủ lại để trông các cụ vào buổi đêm.

Sáng 29/9, anh Khoan ngủ lại để chăm sóc hai cụ. "Khoảnh khắc sập nhà chỉ xảy ra trong một phút, thậm chí chỉ nửa phút. Lúc đó khoảng 5h, tôi hơi tỉnh ngủ khi nghe bên ngoài gió cực lớn. Bỗng nhiên, cả trần và tường nhà đều đổ sập xuống. Mọi thứ ập đến trong chớp mắt, tôi hoàn hồn thì thấy cha mẹ đã bị gạch đá vùi lấp" , anh Khoan không giấu được giọt nước mắt khi kể lại.

Cơn lốc xoáy khiến ngôi nhà bị tốc mái, tường đổ sập xuống.

Anh Hoàng Văn Khoan đứng tại vị trí mình may mắn thoát hiểm.

Bước vào căn phòng không còn trần, 3 bức tường đổ sập, gạch đá ngồn ngang, đồ đạc tan hoang. Anh vẫn cởi giầy đi tất vào như một thói quen, giữ lễ phép với cha mẹ của mình, lúc sinh thời.

Anh chỉ vào góc nhà rồi mô tả: "Tôi nằm trong cùng rồi đến giường mẹ xong đến giường cha. Mỗi giường chỉ cách nhau vài bước chân mà thôi. Lúc đó, gió rất to, mưa lớn, cây đổ, tôi cố gắng gào lên rằng 'Nhà đổ cha mẹ tôi mất hết rồi. Cứu chúng tôi với', nhưng trước sức mạnh của thiên nhiên con người dường như bất lực".

Lúc cả căn nhà đổ sập, anh Khoan bật dậy, chạy ra kiểm tra thì thấy mẹ mình, cụ bà Đoàn Thị Nhị không thể qua khỏi, còn cha anh cụ ông Hoàng Văn Khiêm vẫn còn hơi thở yếu ớt. Anh nhanh chóng quỳ xuống, nằm rạp cả người để bới lớp gạch đá đưa cụ thoát ra ngoài. Anh vừa khóc, miệng vẫn không ngừng tri hô hàng xóm, người thân đến giúp đỡ. Mưa hắt vào mặt khiến nước mắt chảy mau hơn.

"Lúc đó, tôi bị thương ở tay và chân. Trời tối đen như mực, tôi mò tay xuống nền đất, rồi quờ tay tìm mẹ. Cha tôi chỉ còn thở thoi thóp, không thể nói được nữa. Bốn phía xung quanh, tiếng mưa to, gió giật gầm rú. Tiếng gió khiến lời tôi gọi mọi người xung quanh bị át đi", anh Khoan nói thêm.

Hàng xóm giúp đỡ gia đình anh Khoan khắc phục hậu quả sau cơn lốc xoáy.

Khi trận lốc xoáy qua đi, nhiều hàng xóm, người thân liền chạy lại để hỗ trợ anh Khoan. Xe cấp cứu đến xác định cụ bà đã qua đời, còn cụ ông được xe cứu thương đưa đến bệnh viện ngay sau đó, nhưng cũng không thể qua khỏi.

Hàng xóm và cũng là họ hàng của gia đình, cụ Hoàng Thị Thoa (71 tuổi) cho biết: "Tôi sống neo đơn ở đây gần kề nhờ họ hàng chăm sóc. Khi cơn lốc quét đến, âm thanh lớn kèm gió mạnh như tiếng máy bay phản lực vậy, khiến nhà bị tốc mái. Tôi cảm tưởng mình không thể sống qua được đêm hôm đó".

Nhiều người khẳng định đây là cơn lốc lớn nhất mình từng gặp.

Lốc xoáy tại Ninh Bình khiến 9 người thiệt mạng, 24 người bị thương, 240 căn nhà đổ.

Cụ Thoa cũng nói thêm rằng bản thân nghe tiếng tri hô từ nhà của cụ Khiêm nhưng không thể sang ứng cứu ngay kịp thời vì gió và mưa lớn. Lúc sau, khi cơn lốc đi qua, để lại cảnh vật tan hoang, xơ xác.