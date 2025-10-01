Người dân Hà Nội tất bật dọn dẹp cửa hàng, bơm nước khỏi hầm ngập

Hầm để xe của tòa nhà ở số nhà 42 Liễu Giai vẫn ngập nước. Ông Nam - bảo vệ tòa nhà cho biết đã sử dụng bơm hút nước cả đêm nhưng vẫn không hết.

Phòng CSGT khuyến cáo, khi tham gia giao thông trong mưa bão, người dân cần chủ động kiểm tra phương tiện trước khi đi, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng để tăng khả năng quan sát. Tuyệt đối không đi vào các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đường tràn qua suối, qua ngầm, hoặc những tuyến đường có nguy cơ sạt lở. Người điều khiển phương tiện phải chấp hành sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng, không cố tình di chuyển khi điều kiện không bảo đảm an toàn để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.