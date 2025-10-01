Bão số 10 Bualoi: 51 người chết, mất tích, mất liên lạc, thiệt hại 8.016 tỉ đồng

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 6 giờ ngày 1-10, bão số 10 và mưa lũ đã khiến 51 người chết và mất tích, trong đó 29 người chết, 22 người mất tích. Các tỉnh chịu thiệt hại lớn gồm Ninh Bình 9 người, Thanh Hóa 4 người, Lào Cai 3 người, Quảng Trị 3 người. Ngoài ra, có 139 người bị thương và 8 ngư dân trên tàu BĐ 97258 TS ở Gia Lai mất liên lạc từ ngày 27-9.



Trên 20.100 nhà bị ngập do mưa lũ sau bão số 10

Về nhà ở và công trình, có 91 nhà sập đổ, hơn 144.700 nhà bị hư hỏng tốc mái, trên 20.100 nhà bị ngập. Hệ thống giáo dục có 1.076 điểm trường bị ảnh hưởng.

Bão số 10 ước tính gây thiệt hại sơ bộ hơn 8.000 tỉ đồng

Nhiều tuyến đê điều gặp 22 sự cố, hơn 19 km bờ sông và bờ biển bị sạt lở. Gần 6.406 cột điện gãy đổ khiến 2,7 triệu khách hàng mất điện, hiện các đơn vị điện lực đang khẩn trương khắc phục; hơn 60.400 cây xanh bị gãy đổ.

Sản xuất nông nghiệp, thủy sản chịu thiệt hại lớn với hơn 34.300 ha lúa và hoa màu, gần 10.000 ha thủy sản bị ngập, cuốn trôi. Có 1.105 con gia súc và khoảng 179.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông, 42 chuyến bay bị hủy, 51 chuyến bay hoãn. Có 1.272 điểm giao thông ngập lụt, sạt lở, ách tắc, nhiều tuyến quốc lộ đã thông xe trở lại.

Đáng chú ý, tại Hà Nội, mưa lớn gây 82 điểm ngập úng, có nơi ngập sâu tới 1 m, làm gián đoạn giao thông và buộc học sinh phải nghỉ học ngày 1-10.

Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ ước tính 8.016 tỉ đồng, trong đó Hà Tĩnh thiệt hại nặng nhất với 6.000 tỉ đồng, Nghệ An 1.426 tỉ đồng, Quảng Trị 550 tỉ đồng, Lào Cai 40 tỉ đồng.

Các địa phương đang rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo ngày và đêm 1-10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80 mm/3 giờ).

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.