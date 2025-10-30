Trịnh Văn Quyết dốc tài sản để trả gần 2.000 tỷ đồng thi hành án, vẫn còn dư gần 3.000 tỷ, FLC rục rịch tái khởi động từ đống đổ nát

Từ đỉnh cao 2 tỷ USD đến giá cổ phiếu trà đá

Trong một thập kỷ qua, ông Trịnh Văn Quyết là một trong những gương mặt nổi bật nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.



Cuối năm 2017, về mặt số liệu dựa trên thị giá của các cổ phiếu trên sàn chứng khoán, ông này vượt qua ông Phạm Nhật Vượng để trở thành người giàu nhất Việt Nam, nhờ khối tài sản chủ yếu đến từ cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros.



Theo thống kê, giá trị tài sản của ông Quyết khi đó lên tới 58.852 tỷ đồng, tăng hơn 25.000 tỷ đồng so với năm 2016 – tương đương khoảng 2 tỷ USD.



Tạp chí Forbes từng ghi nhận ông đủ điều kiện để được xếp hạng tỷ phú USD, nhưng vì chưa đáp ứng yêu cầu về tính minh bạch và ổn định tài sản, ông không được đưa vào danh sách chính thức.



Ở thời điểm rực rỡ nhất, ông Quyết nắm giữ 135 triệu cổ phiếu FLC, 2,6 triệu cổ phiếu ART và 318,5 triệu cổ phiếu ROS. Tuy nhiên, hào quang này nhanh chóng tan biến: từ năm 2018, nhóm cổ phiếu “họ FLC” lao dốc không phanh, ROS từ đỉnh hơn 200.000 đồng/cp chỉ còn vài nghìn đồng – được ví như “giá mớ rau, ly trà đá”.



Theo diễn biến thị trường, tài sản chứng khoán của ông Quyết hiện chỉ còn khoảng 2.300 tỷ đồng. Tại phiên tòa năm 2024, ông khai khối tài sản cá nhân tích lũy hơn 20 năm khởi nghiệp chỉ còn khoảng 4.800–5.000 tỷ đồng.

Ngày 29/3/2022, ông Quyết bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra cáo buộc về thao túng thị trường chứng khoán và sau đó là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 6, tòa chấp nhận kháng cáo của ông Quyết, giảm một phần hình phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyển hình phạt tù sang phạt tiền đối với tội thao túng thị trường chứng khoán.

Thông tin tại phiên tòa này, ông Quyết đã khắc phục hậu quả vụ án thừa hơn 20 tỷ đồng (đã khắc phục được 1.886 tỷ). Ngoài ra, ông Quyết được hơn 100 bị hại, hơn 5.000 đơn của các tổ chức, cá nhân xin giảm nhẹ.﻿

Mới đây, Bộ Tư Pháp cho biết, ông Trịnh Văn Quyết đã thi hành xong toàn bộ các khoản tiền phải thi hành trong bản án, cũng như các khoản liên đới bồi thường với các bị cáo khác.

Với tài sản tích lũy tối thiểu 4.800 tỷ như ông Quyết đã trình bày, sau khi khắc phục hậu quả vụ án, tài sản riêng của ông vẫn còn gần 3.000 tỷ.﻿

FLC Group: Từ đổ vỡ đến cuộc tái khởi động

Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt tạm giam tháng 3/2022, Tập đoàn FLC lập tức rơi vào khủng hoảng nặng: tài khoản bị phong tỏa, nhân sự cấp cao rời đi, hàng trăm dự án bất động sản bị đình trệ hoặc thu hồi.

Trước đó, FLC từng sở hữu danh mục gần 300 dự án trải dài từ Bắc chí Nam – từ khu đô thị, nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp.

Sau cú ngã, nhiều dự án bị dừng như KCN Hoàng Long (Thanh Hóa), Bệnh viện quốc tế Thái Bình, hay quần thể du lịch – sân golf Yên Thủy (Hòa Bình).



Nhưng đến nay, FLC bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tái cấu trúc và trở lại đường đua.



Về hàng không, FLC đã chính thức tiếp nhận lại Bamboo Airways – hãng bay do mình sáng lập, sau giai đoạn tái cơ cấu không đạt kỳ vọng dưới nhóm nhà đầu tư mới. Ông Lê Thái Sâm, Chủ tịch Bamboo Airways, cho biết FLC sẽ trở lại điều hành trực tiếp để “hồi sinh” thương hiệu này.



Trên thị trường bất động sản, FLC khởi động lại một loạt dự án quy mô lớn.



Tháng 6/2025, FLC ra mắt Hausman Premium Residences tại khu đô thị FLC Premier Parc (Đại Mỗ, Hà Nội) – đánh dấu sự trở lại thị trường địa ốc sau hơn hai năm gián đoạn.



Tháng 4/2025, FLC được tỉnh Gia Lai chấp thuận cho nghiên cứu khu đô thị sân bay tại xã Cát Tân (Phù Cát).



Tháng 10/2024, FLC đề xuất quần thể sân golf – biệt thự – trung tâm hội nghị – khu vui chơi 700 ha tại Quảng Trị, với tổng vốn đầu tư dự kiến 20.000 tỷ đồng.