Tổng bí thư Tô Lâm chứng kiến Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo góp 13,7 triệu bảng Anh cho quỹ học bổng của đại học Oxford

Ngày 29/10/2025, tại Đại học Oxford, lễ công bố Chương trình Học bổng Tiên phong (Oxford Pioneer Scholarship Scheme) đã diễn ra với sự tham gia của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, cùng các lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm (thứ 3, trái) và Giáo sư Irene Tracey – Hiệu trưởng Đại học Oxford (thứ 2, trái) chứng kiến Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo (bìa trái) cùng Tiến sĩ Nick Leimu-Brown – Hiệu trưởng Đại học Linacre, Oxford (bìa phải) trao thoả thuận Chương trình Học bổng Tiên phong Oxford.

Với tổng giá trị tài trợ ban đầu 17,83 triệu bảng Anh, trong đó 13,7 triệu bảng Anh do Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đóng góp và 4,13 triệu bảng Anh do Đại học Oxford đồng tài trợ, Quỹ Học bổng Tiên phong sẽ trao cơ hội học tập và nghiên cứu lâu dài cho các học viên sau đại học xuất sắc, đặc biệt là từ Việt Nam.

Đến nay, 700.000 bảng Anh đã được giải ngân, tài trợ học bổng cho 11 học viên ưu tú đang theo học tại Oxford ở các lĩnh vực Giáo dục, Hóa học, Y học lâm sàng, Y học hệ gen và Quản trị kinh doanh (MBA).

Phát biểu trong buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh các hợp tác giữa Đại học Oxford với các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu Việt Nam, hoan nghênh hợp tác giữa Tập đoàn Sovico, Vietjet và Đại học Oxford. Ông mong muốn các hợp tác sẽ tiếp tục phát triển để biến tri thức, khoa học công nghệ trở thành các chương trình, dự án phát triển phục vụ cho người dân, phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Hợp tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học là những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Tổng Bí thư tin tưởng các trụ cột này sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới trên cơ sở nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước lên tầm đối tác chiến lược toàn diện.

Giáo sư Irene Tracey, Hiệu trưởng Đại học Oxford, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng trân trọng sự đồng hành của Dr Nguyễn Thị Phương Thảo và doanh nghiệp Việt Nam với Quỹ Học bổng Tiên phong. Chúng tôi tự hào cùng nhau triển khai những sáng kiến mang tính thời đại, trân trọng những thành tựu đã đạt được và mong muốn mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, tạo nên tác động tích cực cho toàn cầu”.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu ngắn gọn và xúc động: “Tri thức là hạt giống của hòa bình và phát triển thịnh vượng. Tôi hy vọng học bổng này sẽ giúp các bạn trẻ Việt Nam tự tin vươn ra thế giới, mang tri thức và lòng nhân ái phụng sự quê hương và cộng đồng”.