"Gia tộc Anh Tài" hội ngộ, bùng cháy trên sân khấu: Đêm nhạc gây quỹ "Tôi! Người Việt Nam" vỡ òa cảm xúc

Từ sớm, khu vực Nhà thi đấu Nguyễn Du đã tấp nập khán giả và người hâm mộ các "Anh Tài", các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam.

Khán giả háo hức mong chờ trước thềm sự kiện âm nhạc "Tôi! Người Việt Nam"

Đồng hành cùng sự kiện ý nghĩa, Vietjet và ngân hàng số Vikki mang tới cho các khán giả, người hâm mộ rất nhiều món quà đặc biệt khi check-in tại đêm nhạc. Các khán giả nhiệt thành đến với Nhà thi đấu Nguyễn Du khi check-in tại quầy Vietjet đều nhận được e-Voucher trị giá 100.000 VNĐ cùng nhiều phần quà lưu niệm, lan tỏa tinh thần sẻ chia và tri ân những tấm lòng hướng thiện.

Đặc biệt, Vietjet còn dành tặng 10 cặp vé khứ hồi nội địa cho những cá nhân có đóng góp nổi bật, như một lời tri ân đến những tấm lòng vàng luôn đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng.

Các tiếp viên hàng không Vietjet cùng tham dự chương trình và chung tay kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Mở màn cho đêm nhạc, đại diện các đơn vị đồng hành đã cùng thực hiện nghi thức trao tặng quyên góp cho chương trình. Thay mặt hàng ngàn cán bộ nhân viên Vietjet, ông Hà Năng Việt - Giám đốc Thương mại Vietjet đã trao phần tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt cho đại diện ban tổ chức chương trình, gửi gắm tấm lòng sẻ chia của cán bộ nhân viên hãng hàng không đến bà con vùng chịu ảnh hưởng bão lũ.

Giám đốc Thương mại Vietjet Hà Năng Việt đại diện trao gửi tấm lòng yêu thương của đội ngũ Vietjet đến bà con vùng bão lũ

Ngay sau đó, sân khấu bùng nổ cảm xúc với màn xuất hiện của 25 "Anh Tài". NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Trương Thế Vinh, BB Trần, Rhymastic, Kay Trần, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, Cường Seven… – tất cả đã mang đến những tiết mục đặc sắc, chạm đến trái tim người nghe.

Đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam" ngập tràn cảm xúc, lan tỏa yêu thương

Mỗi lời ca, mỗi ánh mắt, mỗi tràng pháo tay đều như một lời khẳng định: chúng ta là "Người Việt Nam", luôn sẵn lòng "tương thân tương ái". Chính sự nhiệt huyết và tấm lòng sẻ chia của các nghệ sĩ đã biến đêm diễn thành một lễ hội của lòng nhân ái.

Các tiết mục sân khấu mãn nhãn

Toàn bộ doanh thu từ bán vé (sau khi trừ nghĩa vụ thuế và phí quản lý bán vé), cùng với các khoản ủng hộ của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đồng hành sẽ được gửi đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để hỗ trợ người dân vùng bão lũ khắc phục khó khăn, tái thiết cuộc sống.

Mỗi tình cảm của "Gai con" và người hâm mộ đều là lời nhắn gửi yêu thương, cùng lan tỏa tinh thần sẻ chia và tương thân tương ái đến bà con vùng bão lũ

Dù được gấp rút thực hiện chỉ trong hai tuần, chương trình với sự đồng hành của ngân hàng số Vikki và Vietjet đã chạm đến trái tim khán giả. Mỗi tấm vé bán ra, mỗi tình cảm của "Gai con" và người hâm mộ đều là một lời nhắn gửi sâu sắc về tinh thần sẻ chia, kêu gọi sự chung tay, tương thân tương ái dành cho bà con vùng bão lũ.

"Tôi! Người Việt Nam" – nơi lòng đoàn kết và yêu thương được cất lên bằng âm nhạc

Vượt lên trên những giai điệu, "Tôi! Người Việt Nam" đã thành công gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về lòng đoàn kết và sự nhân ái. Đêm nhạc đã chứng minh rằng, âm nhạc chính là cầu nối tuyệt vời nhất để gắn kết và nuôi dưỡng tình yêu thương trong mỗi người con đất Việt.