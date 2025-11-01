1 tháng, 4 vụ án, 98 sổ đỏ, 2 két sắt và hàng loạt con số chấn động

“Thần tượng livestream” Hoàng Hường sụp đổ

Ngày 3/10, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm Hoàng Thị Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên.

Theo đó, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại hệ sinh thái kinh doanh do Hoàng Hường điều hành.

Theo điều tra, Hoàng Hường - nữ doanh nhân nổi tiếng trên mạng xã hội - đã lập 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên để kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Dù đứng sau điều hành toàn bộ hoạt động, Hường dùng cách này để ngụy tạo tính “hợp pháp” và né tránh nghĩa vụ thuế.

Từ 1/2021 đến 6/2025, Hoàng Hường bị xác định để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu, kê sai thuế giá trị gia tăng gần 2.100 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can, gồm Hoàng Thị Hường, 2 em rể và 3 nhân viên, đồng thời mở rộng điều tra thêm các hành vi vi phạm khác trong hệ thống công ty của Hoàng Hường.

Trước đó, Hoàng Hường từng xuất hiện trên mạng xã hội như một nữ doanh nhân thành đạt với hình ảnh tự tin, phô trương sự giàu có qua các buổi livestream. Người này còn gây chú ý bởi danh sách dài những sai phạm liên quan quảng cáo thực phẩm chức năng, phát ngôn miệt thị cộng đồng và các hoạt động kinh doanh gây tranh cãi.

Shark Bình - cú ngã của “cá mập”

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình đơn vị điều tra, khám phá trong thời gian qua. Trong số các vụ án được thông tin, có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) là Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.

Theo đó, ông Bình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền số AntEx; tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định tố tụng được thực thi hôm 10/10. Ngoài Shark Bình, 9 người liên quan cũng bị khởi tố về 2 tội trên.

Cơ quan điều tra tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...

Xác định ông Bình lợi dụng uy tín để đăng tải thông tin về quỹ đầu tư Next100 Blockchain" cam kết đầu tư dự án tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền AntEx và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo.

Sau đó dự án triển khai không đúng lộ trình, ông Bình và cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng dự án AntEx chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân để bán quy ra tiền Việt để chia nhau.

Trước đó, ông Nguyễn Hòa Bình được biết đến là doanh nhân mảng công nghệ, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Ngoài vai trò doanh nhân, ông được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam.

Ngân 98 - Sự chấm dứt của một DJ tai tiếng

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh "Ngân 98”, sinh năm 1998, quê Bình Định).

Ngân 98 là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, bị bắt về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, kết quả điều tra cho thấy Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) là người thành lập và trực tiếp điều hành Công ty ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, dù trên giấy tờ các đơn vị này do mẹ ruột và một cá nhân khác đứng tên.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với các nhà máy ở Hà Nội để sản xuất và kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân mang tên Super Detox X3, X7, X1000. Tuy nhiên, cô còn lén tiêu thụ sản phẩm “viên rau củ Collagen” không được cấp phép lưu hành, gắn nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, và bán kèm dưới dạng “hàng tặng” để đối phó cơ quan chức năng.

Các sản phẩm được vận chuyển từ Hà Nội vào kho ZuBu shop ở TP.HCM, sau đó bán trực tuyến qua Facebook, TikTok và hotline với giá từ 870 nghìn đến 1,1 triệu đồng/bộ, kèm quảng cáo “giảm 4–15kg nhanh chóng”.

Cơ quan điều tra xác định, Ngân sử dụng nhiều tài khoản của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, với doanh thu hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2023–2024.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự – Bộ Công an cho thấy các sản phẩm trên không đạt chất lượng, là hàng giả, trong đó “viên rau củ Collagen” chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein, có thể gây rối loạn tim mạch, tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Ngân 98 hiện bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Liên quan đến vụ việc của Ngân 98, Cơ quan CSĐT Công an cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra. Khám xét nhà của Ngân 98, cơ quan điều tra thu giữ két sắt nhưng Ngân 98 và người nhà không hợp tác, không cung cấp mật khẩu để mở. Khi đưa két sắt về trụ sở, công an mở khóa bên trong có 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng…

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiến hành làm rõ, chứng minh nguồn gốc của số tài sản nêu trên.

Ngân 98 từng đoạt Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Thế giới 2019. Ngân 98 chủ yếu được công chúng biết đến không phải qua các hoạt động nghệ thuật chuyên sâu, mà qua phong cách cá nhân gây nhiều tranh cãi.

Lương Bằng Quang - Một ngôi sao sụp đổ

Mười ngày sau, ngày 23/10, ca nhạc sĩ Lương Bằng Quang - bạn trai lâu năm của Ngân 98 - cũng bị bắt giữ khởi tố và bắt giữ sau khi cơ quan công an mở rộng điều tra. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”; Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”. Đồng thời thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Theo Công an TPHCM, mở rộng điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện; Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TPHCM xác định: Sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh (tháng 7/2024), Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang (sinh năm 1982, HKTT: phường Chánh Hưng) đã đưa 8 tỷ đồng cho 1 đối tượng quen biết ngoài xã hội là Lê Sỹ Cường (sinh năm 1987, HKTT: phường Bến Thành) để nhằm mục đích không bị xử lý.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 23/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) – Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”; Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”. Đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Lương Bằng Quang từng trải qua thời kỳ hoàng kim khi được xem là “cỗ máy tạo hit” với phong cách âm nhạc tiên phong của Vpop. Tuy nhiên, từ năm 2017, anh dần biến mất khỏi đời sống âm nhạc. Sự nghiệp tụt dốc và tên tuổi chủ yếu gắn liền với những ồn ào xoay quanh Ngân 98.

Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt

Kết thúc của chuỗi bê bối trong tháng 10 là ngày 31/10, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại 25 Đào Duy Anh, quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã tố cáo Trương Ngọc Ánh - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty - có hành vi chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Theo điều tra, năm 2007, Trương Ngọc Ánh đại diện Đất Rồng kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn 9,1 triệu USD (hơn 149 tỷ đồng) để phát triển hai dự án bất động sản, trong đó có tòa nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3. Riêng dự án này, ông M đã góp 4,49 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng).

Dù hợp đồng đầu tư ngày 25/1/2008 quy định Công ty Đất Rồng phải đứng tên sở hữu dự án trị giá 12.917,7 lượng vàng, nhưng Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H đã đứng tên cá nhân mua đất với 7.917,3 lượng vàng, trong đó mới thanh toán 3.000 lượng nhưng lại hạch toán khống 4.458 lượng vàng trong sổ sách công ty để chiếm phần chênh lệch.

Tháng 12/2007, khi khu đất bị UBND TP.HCM thu hồi để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, Nhà nước đã chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho các hộ dân. Số tiền này sau đó được các hộ hoàn trả lại cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H, nhưng Ánh chỉ nộp 3 tỷ đồng về công ty, giữ lại hơn 10 tỷ đồng sử dụng cá nhân, không báo cáo hay ghi vào sổ sách kế toán.

Ngoài ra, Ánh còn bị cáo buộc tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính để che giấu hành vi chiếm đoạt. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố Trương Ngọc Ánh về hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tối 31/10, Công an TPHCM phối hợp với Viện kiểm sát cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám xét nơi ở của Trương Ngọc Ánh tại một căn Villa ở phường An Khánh.

Lực lượng chức năng làm việc tỉ mỉ, thu thập nhiều tài liệu liên quan đến vụ án của nghệ sĩ, diễn viên Trương Ngọc Ánh. Tại phòng của Trương Ngọc Ánh, tổ công tác tìm thấy một chiếc vali nhỏ và tiến hành kiểm tra bên trong.

Lực lượng chức năng mở khóa một chiếc két sắt, kiểm tra bên trong để thu thập tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án. Các cán bộ phát hiện một chiếc iPad tại nơi ở của bị can và tiến hành kiểm tra các dữ liệu bên trong.

Công an lập biên bản để những người tham gia và chứng kiến ký nhận, đồng thời niêm phong các vật chứng được thu giữ. Kết quả khám xét, nhà chức trách niêm phong, thu giữ một chiếc iPad cùng 2 tập tài liệu có liên quan đến vụ án.

Việc khám xét diễn ra nhiều giờ liền. Sau khi hoàn tất, cán bộ đã đưa toàn bộ vật chứng, tài liệu về trụ sở để phục vụ việc điều tra.

Kết

Chuỗi sự kiện bắt bớ liên tiếp và cuối cùng là vụ việc nữ diễn viên hạng Trương Ngọc Ánh bị khởi tố đã khép lại một tháng 10 đầy sóng gió của người nổi tiếng Việt. Từ doanh nhân "thần tượng livestream" như Hoàng Hường, "cá mập" công nghệ Shark Bình đến các nghệ sĩ gây tranh cãi như Ngân 98, Lương Bằng Quang và cuối cùng là ngôi sao điện ảnh Trương Ngọc Ánh… Tất cả đều vướng vào vòng lao lý với những cáo buộc nghiêm trọng: từ trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sản xuất hàng giả chứa chất cấm, cho đến đưa hối lộ và lạm dụng tín nhiệm.

Sự sụp đổ đồng loạt này không chỉ gây chấn động dư luận, mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ. Nó cho thấy không có bất kỳ "vùng cấm" nào trước pháp luật, dù nhân vật đó có nổi tiếng, giàu có hay giữ vị trí cao đến đâu. Đây là một dấu hiệu rõ ràng về công cuộc “thanh lọc” và siết chặt quản lý của các cơ quan chức năng đối với các hoạt động kinh doanh, tài chính và cả những chiêu trò quảng cáo sai sự thật trong giới giải trí.

Dư luận kỳ vọng những vụ việc này sẽ tạo tiền đề cho một môi trường showbiz và kinh doanh minh bạch, chân chính hơn trong tương lai, nơi sự thành công phải được xây dựng trên nền tảng tuân thủ pháp luật và đạo đức kinh doanh, chứ không phải bằng sự hào nhoáng, lừa dối hay bất chấp.