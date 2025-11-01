Cha mẹ mất, tình thân mới lộ rõ: Gặp 2 kiểu họ hàng này dứt khoát nên cắt đứt

Khi cha mẹ còn sống, họ giống như sợi dây tình cảm nối kết giữa các thành viên trong đại gia đình. Dù có mâu thuẫn hay hiểu lầm, mọi người vẫn cố gắng giữ hòa khí vì “nể mặt” cha mẹ. Nhưng đến khi cha mẹ qua đời, sợi dây đó đứt gãy, những mối quan hệ tưởng chừng thân thiết bỗng trở nên xa lạ. Lúc này, “ai thật lòng, ai giả dối” cũng dần hiện rõ.

Không ít người phải thừa nhận rằng, sau khi cha mẹ mất, có những người thân bắt đầu “hiện nguyên hình”: người thì toan tính, người lại thích soi mói, nói xấu sau lưng. Nếu vẫn cố duy trì mối quan hệ ấy chỉ vì sợ người đời đánh giá là “vô tình”, thì cuối cùng, chính mình sẽ là người bị tổn thương, hao tâm tổn sức.

Có hai kiểu họ hàng sau, cha mẹ mất rồi thì càng nên chủ động cắt đứt, không cần day dứt hay áy náy.

Kiểu chỉ biết lợi dụng, coi mình như “công cụ kiếm lợi”

Khi cha mẹ còn sống, những người họ hàng kiểu này thường ra vào thăm hỏi, miệng nói lời thân mật, lúc nào cũng tỏ vẻ “một nhà phải đùm bọc nhau”. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc. Cha mẹ mất đi, “tấm rèm cảm tình” cũng rơi xuống, và bản chất thật của họ hiện ra rõ ràng:

Khi mình có việc tốt, họ lập tức xuất hiện để xem có thể “hưởng ké” được gì.

Khi mình gặp khó khăn cần giúp đỡ, họ hoặc tìm cách thoái thác, hoặc biến mất hoàn toàn, sợ bị “liên lụy”.

Có người còn vì chút tài sản cha mẹ để lại mà tranh giành, thậm chí nói năng cay nghiệt, bất chấp tình thân.

Mối quan hệ của họ với mình vốn không xây dựng trên tình cảm, mà chỉ dựa trên lợi ích. Khi mình không còn “giá trị sử dụng”, họ lập tức trở mặt, cắt đứt mà chẳng hề áy náy.

Giữ mối quan hệ kiểu này chỉ khiến bản thân bị lợi dụng hết lần này đến lần khác, thậm chí dính vào những rắc rối không đáng có. Vì vậy, chủ động dừng lại không phải là “tuyệt tình”, mà là một cách tự bảo vệ.

Bởi sau cùng, “mặt mũi” không thể đánh đổi lấy bình yên. Tốt hơn hết, hãy để lòng mình được thanh thản, sống an ổn, không để những người “lợi dụng tình thân” làm xáo trộn cuộc sống của cha mẹ để lại.

Kiểu thích nói xấu, gây chia rẽ, khiến người khác tổn thương tinh thần

Có những họ hàng không gây hại trực tiếp, nhưng lại khiến người khác mệt mỏi bằng cách khác: họ thích bàn tán, thêu dệt chuyện, và lấy nỗi buồn của người khác làm niềm vui.

Khi cha mẹ còn sống, họ có thể vẫn “giữ mồm giữ miệng” vì sợ bị nhắc nhở. Nhưng khi cha mẹ mất đi, không còn ai làm trung gian, họ bắt đầu tung tin thất thiệt:

Nói con cái “bất hiếu”, không lo cho cha mẹ.

Bàn tán chuyện riêng tư, hôn nhân, công việc của mình như thể họ hiểu rõ mọi thứ.

Gây chia rẽ giữa các thành viên trong họ hàng, chỉ để xem “drama” và thỏa mãn sự tò mò. Những lời đàm tiếu ấy không chỉ làm tổn thương danh dự, mà còn bào mòn tinh thần, khiến người trong cuộc dần khép lòng, chán ngán mọi mối quan hệ thân thích.

Giữ liên hệ với họ chỉ khiến bản thân thêm tiêu cực. Vì vậy, việc cắt đứt không phải nhỏ nhen, mà là biết giữ gìn sức khỏe tinh thần.

Cuộc sống vốn đã đủ mệt mỏi, không cần thêm những người chuyên “đổ dầu vào lửa”. Xa họ, lòng mình sẽ nhẹ nhõm hơn, và bình yên cũng sẽ trở lại.

Cuối cùng, cắt đứt mối quan hệ không lành mạnh không có nghĩa là bất hiếu hay lạnh lùng. Cha mẹ nếu còn sống, hẳn cũng mong con cái mình được sống thoải mái, không bị tổn thương vì những người không xứng đáng. Hãy nhớ: tình thân thật sự không bao giờ cần gượng ép. Người hiểu mình, dù xa vẫn là người thân; kẻ chỉ biết lợi dụng, dù gần cũng là người dưng.

