Nhóm đối tượng chuyên rình rập trước các cổng trường ở TP.HCM: Bắt Vũ Đăng Rực và Nguyễn Ngọc Vân

Ngày 2/11, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện các biện pháp tố tụng đối với nhóm đối tượng thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” xảy ra tại địa bàn.

Trước đó, qua công tác điều tra, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM xác định nhóm do Vũ Đăng Rực (SN 1974, không nơi cư trú ổn định) và Nguyễn Ngọc Vân (SN 1981, trú xã Ngãi Giao) cầm đầu đã thực hiện 4 vụ trộm xe máy trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Các đối tượng bị bắt giữu cùng tang vật

Các vụ trộm diễn ra tại khu vực trước cổng trường học - nơi người dân thường sơ hở trong việc trông giữ xe. Sau khi trộm được, Rực và Vân bán lại cho Hà Phú Lợi (SN 1990, trú xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh), là đối tượng cầm đầu đường dây tiêu thụ tài sản phạm pháp.

Lợi móc nối với Lục Quang (SN 1996) và Châu Ngọc Yến (SN 1994, vợ của Lợi) để tổ chức mua, bán, vận chuyển xe gian. Quang được thuê trực tiếp nhận và giao xe cho Lợi, mỗi chuyến nhận thù lao 1,5 triệu đồng; Yến hỗ trợ giao dịch, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 5 xe mô tô các loại, 6 điện thoại di động, nhiều đoản phá khóa, biển số giả… cùng nhiều tang vật khác có liên quan.Qua đó, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Rực và Vân về tội “Trộm cắp tài sản”; Quang và Yến về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tiếp tục mở rộng điều tra, xác định Hà Phú Lợi là người trực tiếp điều hành đường dây tiêu thụ, đồng thời Hà Khắc Vinh (SN 1988, cùng ngụ xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) đã mua lại xe gian của Lợi với giá rẻ dù biết rõ là tài sản phạm pháp.

Công an xác định, Lợi có hành vi tiêu thụ tài sản phạm pháp có tổ chức, thu lợi bất chính; Vinh phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, tự nguyện ra đầu thú và giao nộp tang vật.

Đến nay, công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lợi, Vinh để phục vụ điều tra mở rộng; đồng thời ra thông báo truy tìm Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1995, ngụ Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) - người Lợi bán xe trộm cắp được.

Kết quả điều tra trên cho thấy sự chủ động, quyết liệt của Công an TPHCM nói chung và Công an xã Đông Thạnh nói riêng trong việc phát hiện, bóc gỡ các đường dây trộm cắp - tiêu thụ tài sản có tổ chức, liên tỉnh.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, nhất là tại khu vực trường học, bệnh viện, chợ, bến xe; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong việc phát hiện, cung cấp thông tin về các đối tượng, đường dây nghi vấn tiêu thụ tài sản phạm pháp.