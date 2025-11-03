Nam thanh niên "đứng hình" khi bắt gặp con vật lạ bò qua đường

Anh Đoàn Tiến Dũng giao nộp trăn đất quý hiếm cho cơ quan chức năng

Ngày 3-11, Công an xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Hạt kiểm lâm Quảng Trạch và Phòng Kinh tế xã tiếp nhận một cá thể trăn đất (Python bivittatus) do người dân địa phương tự nguyện giao nộp.

Cá thể trăn dài khoảng 1m, nặng chừng 1,5kg, sức khỏe ổn định. Chủ nhân giao nộp là anh Đoàn Tiến Dũng (SN 1992, trú thôn Tiên Phong, xã Nam Ba Đồn). Anh Dũng cho biết tối 2-11, trên đường đi làm về, anh phát hiện con trăn bò gần khu vực dân cư khiến anh sững người, nghi là động vật quý hiếm nên đã chủ động liên hệ Công an xã để bàn giao lại cho cơ quan chức năng.

Theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trăn đất là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB, bị hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.

Cá thể trăn đất quý hiếm

Hành động của anh Dũng được lực lượng chức năng đánh giá là đáng biểu dương, thể hiện ý thức tự giác chấp hành pháp luật và góp phần bảo vệ đa dạng sinh học tại địa phương.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm đã tiến hành thả cá thể trăn về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.

Công an xã Nam Ba Đồn khuyến cáo người dân không săn bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển hoặc buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã, nhất là những loài nằm trong danh mục nguy cấp, quý, hiếm.

Khi phát hiện các trường hợp tương tự, người dân cần thông báo ngay cho chính quyền hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.