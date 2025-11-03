Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi, người dân tuyệt đôi không làm điều này khi nhận được cuộc gọi

Theo thông tin từ Cổng thông tin Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Hàm Thắng nhận được nhiều phản ánh của người dân, đặc biệt là các cá nhân đang hưởng lương hưu, về việc có các đối tượng tự xưng là “cán bộ cơ quan BHXH” gọi điện, nhắn tin qua Zalo để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc gửi đường link lạ nhằm “xác thực dữ liệu”, “tăng lương hưu” hay “gia hạn thẻ bảo hiểm y tế”. Đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dân.

Các đối tượng thường giả mạo tin nhắn, cuộc gọi từ cơ quan BHXH để yêu cầu người dân cung cấp số tài khoản, mã OTP hoặc truy cập vào các đường link giả mạo. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành BHXH và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân.

Cảnh giác với các thủ đoạn tiếp cận với cá nhân để thực hiện hành vi lừa đảo

Trước tình hình trên, Công an xã Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần:

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP hay truy cập vào các đường link lạ do người tự xưng là “cán bộ BHXH” gửi đến.

Thường xuyên cập nhật thông tin chính sách BHXH, BHYT từ các nguồn chính thống; theo dõi các thông báo, cảnh báo của cơ quan chức năng về các phương thức, thủ đoạn phạm tội, lừa đảo qua mạng.

Kiểm tra, xác thực kỹ trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch trực tuyến nào, đặc biệt liên quan đến thông tin cá nhân và tài chính.

Người dân khi cần hỗ trợ, tư vấn, giải quyết các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT nên liên hệ trực tiếp với cán bộ phụ trách hoặc đến trụ sở BHXH cơ sở Hàm Thắng để được xác thực thông tin, tránh bị các đối tượng lợi dụng, lừa đảo.

Hiện nay, BHXH tỉnh Lâm Đồng và BHXH cơ sở Hàm Thắng chỉ cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ người tham gia qua các kênh chính thống:

- Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh Lâm Đồng

- Fanpage BHXH tỉnh Lâm Đồng

- Zalo BHXH tỉnh Lâm Đồng

- Fanpage BHXH cơ sở Hàm Thắng

Công an xã Tuyên Quang đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè biết để phòng tránh, đồng thời kịp thời thông báo cho Công an nơi gần nhất khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu mạo danh, lừa đảo qua điện thoại hoặc mạng xã hội.