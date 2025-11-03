Công bố 18 số điện thoại tuyệt đối không được nghe, cũng không gọi lại

Hiện nay, việc lừa đảo qua điện thoại ngày càng phức tạp. Theo đó, các đối tượng dàn dựng lên những kịch bản cực kỳ tinh vi, dùng nhiều số điện thoại khác nhau để gọi điện cho người dân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Dù cơ quan chức năng đã liên tục phát đi cảnh báo, nhưng không ít người nhẹ dạ cả tin vẫn trở thành nạn nhân của các chiêu trò trên.

Dưới đây là danh sách các số điện thoại có dấu hiệu đáng ngờ do công an, ngân hàng cung cấp để người dân nhận diện và chủ động cảnh giác:

Vào đầu tháng 4/2025, một ngân hàng đã phát đi thông báo về các số điện thoại mà kẻ gian sử dụng để mạo danh nhân viên ngân hàng tư vấn phát hành thẻ tín dụng sau đó dẫn dụ "khách hàng" làm theo hướng dẫn và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Công an tỉnh Bình Định cũng cảnh báo về 2 số điện thoại mạo danh nhân viên điện lực để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng: 0889.050.231 và 0917.896.904. Với thủ đoạn tương tự, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại như 0598.428.337, 0598.427.578, 0819.343.248… tiếp cận người dân tại nhiều quận ở Hà Nội để lừa đảo.

Tại Sơn La, công an tỉnh cho biết đã ghi nhận 2 số điện thoại giả danh cán bộ công an, điều tra viên yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản hoặc tinh vi hơn là cài app thanh toán tiền điện và tiền thuế. Sau khi thao tác trên app liên quan đến mã OTP, bọn chúng sẽ chiếm toàn quyền sử dụng điện thoại, tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo Công an Hà Nội, trên địa bàn đã xuất hiện các đối tượng sử dụng hàng loạt số điện thoại rác (không chính chủ) để mạo danh nhân viên giao hàng, gọi điện cho người dân và thông báo có đơn cần giao, sau đó chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa tiền.

Qua đây, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nghe máy từ những số lạ, nghi ngờ.

Tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ cư trú, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP hay bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào cho những người không rõ danh tính.

Đặc biệt, không chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngay khi nhận được cuộc gọi nghi ngờ lừa đảo hoặc có hành vi đe dọa, ép buộc, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh.