Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13/11, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát Kinh tế (C03) Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám xét cơ sở của hệ thống thẩm mỹ Mailisa tại đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TP.HCM).

Ghi nhận tại hiện trường, khoảng 12 giờ 30, lực lượng công an sử dụng nhiều ô tô khách biển vàng đưa đi nhiều người và khoảng ba thùng lớn chứa tài liệu, vật chứng liên quan.

Ảnh: PLO

Việc khám xét được triển khai từ 8 giờ sáng với hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia, phối hợp cảnh sát cơ động phong tỏa, đảm bảo an ninh trật tự.

Bên ngoài các cơ sở, ba xe khách biển vàng chắn lối ra vào, không cho khách và người dân tiếp cận bên trong.

Hoạt động kinh doanh tại các địa chỉ 86, 88 và 91 Huỳnh Văn Bánh tạm dừng, khách hàng được yêu cầu rời đi. Lực lượng công an chia thành nhiều tổ, vừa đảm bảo trật tự bên ngoài, vừa thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ bên trong các cơ sở.

Theo thông tin từ TPO, việc khám xét được tiến hành theo kế hoạch của Bộ Công an trên phạm vị toàn hệ thống thẩm mỹ Mailisa. Tuy nhiên, nội dung cụ thể và kết luận ban đầu của đợt kiểm tra chưa được công bố.

Trước đó, hệ thống Mailisa là một trong những thương hiệu thẩm mỹ có quy mô lớn tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác. Trên mạng xã hội, đơn vị này có lượng theo dõi lớn, thường xuyên quảng bá các sản phẩm làm đẹp, mỹ phẩm và dịch vụ chăm sóc da.

Liên quan đến vụ việc, đại diện cơ sở Mailisa hiện chưa có phản hồi chính thức về quá trình làm việc với cơ quan chức năng. Một số nhân viên tại khu vực cho biết sáng nay đơn vị được yêu cầu tạm dừng hoạt động để phục vụ kiểm tra.