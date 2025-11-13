Mailisa trả lương "khủng" cho hơn 2.000 nhân viên tại 17 cơ sở: Cao nhất khoảng trên 100 triệu

Ngày 13/11, nhiều trụ sở của hệ thống Mailisa đã bị lực lượng chức năng tiến hành khám xét theo kế hoạch của Bộ Công an. Việc kiểm tra diễn ra trên phạm vi toàn hệ thống, tuy nhiên nội dung cụ thể và kết luận ban đầu chưa được công bố.

Được biết, hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa là một trong những thương hiệu làm đẹp có quy mô lớn nhất tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Hiện tại, Mailisa đã có 17 chi nhánh trên toàn quốc và có hơn 2000 nhân viên, y tá, bác sĩ chuyên môn… phục vụ hàng triệu lượt khách hàng mỗi năm.

Đặc biệt, Mailisa cũng càng gây chú ý công bố mức thu nhập của nhân viên thuộc nhiều vị trí khác nhau, trong đó có người nhận lương lên tới hơn 100 triệu đồng/tháng.

Trên fanpage chính thức, đại diện Mailisa cho biết:

“Thực tế lương nhân viên Mailisa tương đối cao, mức lương chung từ 20 triệu, 30 triệu đến 50 triệu, 70 triệu và cao nhất thì khoảng trên 100 triệu. Từ y tá, bác sĩ, bảo vệ, tạp vụ hay nhân viên của bất cứ phòng ban nào của Mailisa đều được đảm bảo thu nhập để có thể trang trải cuộc sống và sinh hoạt.”

Theo chia sẻ, ngoài lương cơ bản, nhân viên còn được đóng bảo hiểm đầy đủ, thưởng tháng lương 13, cùng các khoản thưởng lễ, phép năm từ 10 ngày trở lên.

Mức lương được đăng tải trên trang tuyển dụng

Tuy nhiên, Mailisa nhấn mạnh quy trình tuyển dụng nhân sự đầu vào “rất khắt khe”. Mỗi đợt tuyển dụng có thể nhận hàng nghìn hồ sơ, nhưng tỷ lệ trúng tuyển thấp do ứng viên phải trải qua nhiều vòng kiểm tra tay nghề, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp.

“Mức lương tại Mailisa rất hấp dẫn nhưng khi làm việc tại đây cũng rất vất vả. Ca làm việc 8 tiếng thì phải ra đủ 8 tiếng, 10 tiếng ra 10 tiếng. Lượng khách hàng lúc nào cũng đông. Ngoài giờ làm việc, nhân viên còn được đào tạo kỹ năng giao tiếp, giọng nói, ngôn ngữ cơ thể để nâng cao trình độ chuyên môn.”

Bảng lương một số vị trí được Mailisa công bố:

Nhân viên bảo vệ, tạp vụ: 10 - 15 triệu đồng/tháng

Điều dưỡng, y tá: 15 - 30 triệu đồng/tháng

Nhân viên lễ tân: 15 - 20 triệu đồng/tháng

Nhân viên kho, đóng hàng: 8 - 15 triệu đồng/tháng

Nhân viên thu ngân: 10 - 15 triệu đồng/tháng

Nhân viên tư vấn: 15 - 30 triệu đồng/tháng

Giám đốc, quản lý chi nhánh: 30 - 50 triệu đồng/tháng

Theo fanpage, Mailisa cho rằng yếu tố quyết định sự phát triển của doanh nghiệp nằm ở chất lượng nhân sự, vì vậy hệ thống luôn chú trọng đào tạo, hướng tới môi trường làm việc “chất lượng cao, kỷ luật cao”.