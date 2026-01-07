Ngay trong tháng này, những trường hợp sau sẽ được tăng mức hưởng 100% BHYT: Kiểm tra ngay để không bỏ lỡ

Người thuộc hộ cận nghèo và người từ 75 tuổi đang nhận trợ cấp hưu trí xã hội được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh, thay vì 80-95% như trước, từ ngày 1/1. Động thái này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 261 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, hiệu lực từ đầu năm 2026.

Cơ quan quản lý y tế yêu cầu BHXH Việt Nam điều chỉnh mã quyền lợi trên thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của người dân để đồng bộ với mức hưởng mới.

Cụ thể, người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo (mã đối tượng CN) sẽ được chuyển từ mã quyền lợi số 3, tương ứng mức hưởng 95% sang mã quyền lợi số 2 với mức hưởng 100%.

Đối với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (mã đối tượng LH), mức hưởng bảo hiểm y tế cũng được nâng từ 80% (mã quyền lợi số 4) lên 100% (mã quyền lợi số 2) trong cùng thời điểm.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc chủ động tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh đúng quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần kịp thời trao đổi với giám định viên và cơ quan bảo hiểm xã hội để thống nhất cách xử lý, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Cùng với đó các sở y tế tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quy định này tại địa phương, nhằm bảo đảm chính sách mới đi vào cuộc sống một cách đồng bộ và hiệu quả ngay từ đầu năm 2026.

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh

Năm 2026, mức hưởng của người tham gia BHYT được thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 22, Luật BHYT năm 2024.

Cụ thể gồm 11 nhóm như sau:

- Sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

- Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân; học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam.

- Học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài.

- Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT.

- Dân quân thường trực.

- Người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; cựu chiến binh.

- Trẻ em dưới 6 tuổi.

- Thân nhân của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người dân tộc thiểu số đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

- Người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng theo quy định của pháp luật có liên quan; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội.

- Người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Thêm 3 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh

Ngoài 11 nhóm trên, các nhóm tham gia BHYT khác chỉ được hưởng mức chi trả 80%-95% chi phí khám chữa bệnh. Tuy nhiên, các nhóm này vẫn được hưởng mức chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh trong 3 trường hợp được quy định tại Điểm b, Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều 22 Luật BHYT năm 2024.

Thứ nhất là trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (hiện là 351.000 đồng).

Thứ hai là trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.

Các cơ sở này bao gồm: trạm y tế; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình; trạm y tế quân - dân y, phòng khám quân - dân y; trung tâm y tế cấp huyện có hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là phòng khám; y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu trong quân đội, công an...

Thứ ba là trường hợp người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 lần mức tham chiếu (mức này trong năm 2026 là: 2.340.000 đồng x 6 lần = 14.040.000 đồng).

(Tổng hợp)