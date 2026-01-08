Thông báo quan trọng tới tất cả người dân sử dụng hộ chiếu từ ngày 1/7

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự đã chính thức thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Trong đó, có những thay đổi quan trọng liên quan đến Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là kể từ ngày 1/7, sẽ bổ sung thêm 3 trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu, cụ thể như sau:

Ngoài ra, theo quy định hiện hành, còn có 4 trường hợp khác bị thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu gồm:

Hộ chiếu bị mất.

Sau 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận và không có thông báo bằng văn bản cho cơ quan chức năng về lý do chưa nhận.

Được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn đối với trường hợp không còn thuộc đối tượng được sử dụng.

Để bảo vệ quyền lợi cá nhân, tránh những rắc rối pháp lý không đáng có và thuận tiện trong việc thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh sau ngày 1/7, Công an Tây Ninh đề nghị người dân lưu ý:

Kiểm tra kỹ thông tin: Khi nhận hộ chiếu, người dân cần đối chiếu ngay các thông tin cá nhân. Nếu phát hiện sai sót so với Căn cước công dân, cần báo ngay cho cơ quan cấp hộ chiếu để được điều chỉnh kịp thời.

Quản lý hộ chiếu cẩn thận: Tuyệt đối không cho mượn, cầm cố, sửa chữa hoặc sử dụng hộ chiếu vào các mục đích vi phạm pháp luật. Khi bị mất, phải thực hiện thủ tục báo mất ngay lập tức để cơ quan chức năng hủy giá trị sử dụng trên hệ thống, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Cập nhật quy định của pháp luật: Người dân cần nắm vững mốc thời gian 1/7 để thực hiện đúng các thủ tục cấp đổi. Khi đã được cấp hộ chiếu mới, hộ chiếu cũ (dù còn hạn) sẽ không còn giá trị sử dụng để xuất nhập cảnh.

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Các cá nhân đang trong quá trình liên quan đến các vụ việc dân sự, hình sự hoặc có lệnh truy nã sẽ bị áp dụng biện pháp hủy hộ chiếu ngay trên hệ thống điện tử mà không cần thu hồi trực tiếp văn bản giấy. Đảm bảo đã thực hiện đầy đủ các bản án, quyết định của Tòa án và các nghĩa vụ thuế, dân sự trước khi có kế hoạch ra nước ngoài.