Vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh: Ngoài Pate Cột Đèn Hải Phòng, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long còn kinh doanh những sản phẩm gì?

Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm.

Trước đó, Công an Hải Phòng phát hiện đường dây thu mua thịt heo bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi, sau đó "phù phép" thành đồ hộp sạch. Tại doanh nghiệp này, cơ quan công an xác định tổng số thịt bị nhiễm dịch hơn 130 tấn gồm: thịt tồn trong kho, thịt đã chế biến thành thịt hộp và thịt mới giết mổ vừa vận chuyển đến. Có khoảng gần 2 tấn đã chế biến thành thịt hộp. Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng chuyên thu mua lợn ốm, lợn bệnh chỉ bán duy nhất cho công ty này.

Những thông tin này đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm mà doanh nghiệp này đang sản xuất và lưu thông trên thị trường.

130 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả châu Phi được phát hiện tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long - Ảnh: Facebook công ty

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) được thành lập năm 1957 với tên gọi ban đầu là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Công ty sở hữu 3 nhà máy, 3 văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) là đơn vị có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, với danh mục sản phẩm khá phong phú. Các mặt hàng của doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào nhóm thực phẩm đóng hộp và thực phẩm chế biến sẵn, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Ở mảng đồ hộp, Halong Canfoco sản xuất nhiều sản phẩm quen thuộc như cá đóng hộp (cá ngừ, cá thu), các loại thịt hộp gồm patê gan, thịt hộp, cá ngừ ngâm dầu, thịt bò sốt tiêu đen... Ngoài ra, doanh nghiệp còn có dòng trái cây đóng hộp và ngâm như vải, đào, hạt sen, phục vụ nhu cầu tiêu dùng tiện lợi.

Bên cạnh đó, công ty cũng phát triển nhóm thực phẩm chế biến và thực phẩm đông lạnh, bao gồm chả mực, chả giò Việt Nam, xúc xích tiệt trùng và xúc xích đông lạnh. Các sản phẩm này được phân phối dưới nhiều nhãn hiệu khác nhau như Halong Canfoco, Expect, Everyday, Chipbon và dòng sản phẩm mang thương hiệu “Cột Đèn” – thương hiệu gắn với tên tuổi của doanh nghiệp trong nhiều năm.

Trong số các mặt hàng nói trên, pate "cột đèn" Hải Phòng được xem là sản phẩm nổi bật, giúp Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long được nhiều người tiêu dùng biết đến trên thị trường thực phẩm chế biến sẵn.

Theo giới thiệu trên website, sản phẩm đồ hộp chế biến của công ty đã hiện diện đầy đủ trên thị trường thông qua hệ thống phân phối trải khắp các tỉnh thành toàn quốc và xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm cũng như xác định số lượng sản phẩm liên quan đã được đưa ra thị trường, nhằm kịp thời ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.