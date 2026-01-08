Người từng chuyển khoản vào các tài khoản MB, Techcombank, Vietcombank dưới đây khẩn trương đến công an trình báo

Ảnh minh họa

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Duy Bảo (20 tuổi, trú phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bằng thủ đoạn giả danh giáo viên các trường đại học để yêu cầu sinh viên chuyển khoản đặt mua đồng phục, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.

Trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều sinh viên thuộc các trường đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt mua áo đồng phục. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Võ Duy Bảo.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 04/2024, do không có việc làm ổn định, không có tiền tiêu xài, Võ Duy Bảo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua không gian mạng. Nhận thấy vào đầu năm học mới, tân sinh viên thường có nhu cầu mua đồng phục của trường, khoa, Bảo lợi dụng tâm lý này để thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng dùng số điện thoại rác để tạo các tài khoản Zalo, giả danh giáo viên thật tại nhiều trường đại học bằng cách lấy tên, hình ảnh đại diện, ảnh bìa của các thầy cô được đăng công khai trên mạng xã hội. Sau đó, thông qua các hội nhóm Facebook công khai của các trường, khoa, Bảo tìm cách tham gia vào nhóm chat Zalo của các lớp, khoa tân sinh viên.

Khi đã vào được nhóm, Bảo nhắn tin với danh nghĩa giáo viên, yêu cầu sinh viên đăng ký mua đồng phục và gửi kèm đường link Google Form do Bảo tạo. Trong các biểu mẫu này, Bảo yêu cầu người đăng ký điền thông tin cá nhân, lựa chọn loại đồng phục và chuyển khoản tiền đặt mua vào các tài khoản ngân hàng đều mang tên VÕ DUY BẢO gồm: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB): 5730349718312; Ngân hàng TMCP Techcombank: 19073960375015; Ngân hàng TMCP Vietcombank: 1040974056.

Sau khi sinh viên chuyển tiền, Bảo chiếm đoạt, lập tức rời nhóm chat, chặn liên lạc để tránh bị phát hiện. Mở rộng điều tra, Bảo khai nhận đã thực hiện thủ đoạn tương tự với nhiều bị hại trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 707 triệu đồng.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Duy Bảo về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại liên quan đến hình thức lừa đảo nêu trên của đối tượng Bảo, liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu) hoặc Điều tra viên Trần Anh Vũ – số điện thoại 0775.537.888 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Đà Nẵng